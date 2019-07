Sistemul IT al Direcției Generale a Vămilor, parte a ANAF, este nefuncțional cel puțin de la primele ore ale dimineții, iar angajații vămilor au trecut la sistemul de rezervă și lucrează pe hârtie pentru a permite tranzitul de persoane și mărfuri, au declarat pentru Profit.ro surse autorizate.

Efectele unei astfel de situații sunt îngreunarea activității vameșilor și, implicit, creșterea timpilor de așteptare în vamă pe măsură ce orele trec fără ca situația să fie soluționată, a declarat pentru Profit.ro fostul șef al Vămii Dorel Fronea.

Potrivit acestuia, dacă se ajunge la o durată de nefuncționare a sistemului IT de circa 24 de ore, situația ar putea deveni critică. Potrivit informațiilor Profit.ro, sistemul IT este căzut, la primele ore ale dimineții acesta nefiind funcțional. Există informații că sistemul IT al Vămii ar fi, de fapt, nefuncțional încă din seara zilei de joi.

Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF), structură a Ministerului Finanțelor care administrează infrastructura IT a ANAF, inclusiv a Vămii, precum și a Finanțelor și a altor agentții subordonate ministerului, lucrează la remedierea situației.

"În cazul în care cade sistemul IT, se poate trece pe manual, pe <>, cum spun lucrătorii vamali. Se poate lucra pe hârtie, iar datele se introduc ulterior în sistemul informatic. Din păcate, sistemul informatic al Vămii este la fel de încărcat ca al restului ANAF. O cădere IT de câteva ore nu va pune probleme mari, dar dacă trece de 24 de ore, vor fi dificultăți în vămile mari, cum sunt Albița, Giurgiulești sau Constanța. Traficul este îngreunat în situațiile în care cade sistemul IT și timpii de așteptare cresc. Trebuie remediat urgent. Pe viitor, având în vedere că se intenționează separarea Vămii de ANAF, ca structură în subordinea directă a Ministerului Finanțelor, tot ce înseamnă activitate de IT pentru Vamă ar trebui să fie în subordinea noii autprități vamale, pentru a face față cât mai eficient unor astfel de situații pe viitor", a comentat pentru Profit.ro Dorel Fronea.

sursa: profit.ro

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră a R.Moldova, se menține trafic dificil a miijloacelor de transport de mare tonaj în punctul de trecere Giurgiulești-Galați, pe sensul de intrare în România.