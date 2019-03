Artistul plastic Alexei Luca pictează pentru prima dată la Timişoara un perete cu vopsea acrilică, o lucrare ce reflectă Ziua Unirii Basarabiei cu România, scrie radiotimisoara.ro.

“Am vrut să reprezint România Mare și sunt zece personaje, adică zece teritorii care au fost unite, băieți și fete care dansează o horă în haine naționale, portul național după regiunea teritoriilor, și crează dansul unirii. Eu dacă sunt din Moldova am vrut să fac o unire, e o temă tare interesantă și am vrut să o redau cumva”, spune Alexei Luca.

Alexei Luca, este autorul celui mai lung Street Art din Republica Moldova, ce pictat un perete în lungime de aproximativ 400 de metri îmbinând arta vizuală cu lectura şi poezia.

“Acolo sunt reprezentate mai multe poezii, povești, i-am reprezentat pe Ion Creangă, Mihai Eminescu. Lumea să citească poezii prin pictura asta pe care am redat-o acolo”, mai spune Alexei Luca.

Pictura, arta, imprimeurile manuale, dansul, muzica, spectacolul umoristic, gastronomia şi degustarea de vinuri din Basarabia vă aşteaptă, până sâmbătă, la Bastionul Theressia spune preşedintele Asociaţiei Studenţilor Basarabeni din Timişoara Doina Andronic.

Doina Andronic-preşedinte OSB Timişoara

În centrul municipiului de pe Bega are loc un târg al meşterilor populari, care va fi deschis până sâmbătă, 30 martie, ultima zi a Festivalului Cultural Zilele Basarabiei. Manifestările se vor încheia cu un concert, în Piaţa Libertăţii, susţinut de Mark Stam, The Glimpse, The Wax Road şi Adriana Onceanu a mai precizat, Doina Andronic.