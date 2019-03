A plecat din Moldova şi acum are o afacere prosperă într-un oraş din inima Europei. Este povestea de succes a unei moldovence, care a deschis un restaurant în capitala Germaniei. Deşi localul are doar un an, a ajuns pe primul loc în topul restaurantelor recomandate din Berlin, scrie publika.md.





Soţii Natalia şi Ozer Huseyin sunt stabiliţi de 2 ani în Germania. Au luat un credit de la bancă, iar visul de a avea propria afacere s-a transformat în realitate.

"Ne-am gândit ce fel de mâncare este recunoscută în toată lumea şi care ar putea fi asociată cu Germania. Aici la fiecare zece metri un restaurant, cinci metri un restaurant. Concurenţa e foarte mare, dar am depus tot efortul să fim cei mai buni", a spus Natalia Ciiobanu, proprietara restaurantului.

Pe lângă cei doi patroni, în restaurant mai lucrează doi angajaţi.

Femeia a aflat întâmplător că localul a fost desemnat cel mai bun restaurant din Berlin, pe portalul Trip Advisor.

"Într-o zi a intrat un domn la noi în restaurant şi se uita prin părţi şi noi îl întrebăm ce doriţi, dar el zice: vreau să văd cu ce sunteţi voi mai buni decât mine, pentru că eu am restaurant de mulţi ani şi sunt pe locul trei în TripAdvisor, iar voi sunteţi pe locul unu. Şi noi ne-am mirat atunci şi am verificat şi chiar aşa era."

Moldoveanca crede că atmosfera din local şi ingredientele proaspete pe care le folosesc sunt cheia succesului.

"Soţul meu este defapt un bucătar şef cu renume, dar nu în burghere. Noi nu folosim nimic congelat, nimic semifabricat. Totul producem noi", a încheiat Natalia.

Pe viitor, soţii Huseyn plănuiesc să-şi extindă reţeaua de restaurante şi în alte ţări.