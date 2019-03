În această seară, pe strada pietonală Eugen Doga, de la ora 19.00, va fi desfășurată o sesiune de informare a populației despre importanța inițiativei globale de mediu „Ora Pământului” şi cum poate fi atenuat fenomenul schimbărilor climatice. Totodată, în intervalul orelor 20.30 – 21.30, vor fi deconectate luminile în perimetrul străzii pietonale, iar cei prezenţi vor asculta muzică la chitară și acordeon, vor putea urmări un spectacol de foc și vor admira Orchestra „Model” a Departamentului Trupelor de Carabinieri.



Solicitată de IPN, Ecaterina Staci-Grigorean, şefa serviciului de presă a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, a spus că prin acest eveniment, chiar dacă e simbolic, oamenii sunt îndemnaţi să economisească energia electrică pe parcursul întregului an, în semn de grijă față de mediul înconjurător. Acțiunea are ca scop sensibilizarea populației față de problemele de mediu, cum ar fi consumul irațional de energie electrică, care este una dintre cauzele accelerării schimbărilor climatice, resimțite tot mai mult în ultimii ani.



„Ora Pământului amintește de faptul că fiecare persoană de pe glob, oricând și oriunde s-ar afla, poate contribui la protejarea mediului reducând consumul excesiv de energie, nu doar în această zi, ci și pe parcursul întregului an”, a spus şefa serviciului de presă.



Şi lumina în Casa Guvernului va fi deconectată în această seară, între 20.30 și 21.30. Astfel instituția va marca Ora Pământului, pentru a reconfirma atenția pe care o are faţă de problemele de mediu și de eficiență energetică.



Anual, în ultima sâmbătă a lunii martie, comunitatea mondială marchează Ora Pământului. Pentru prima dată deconectarea luminii timp de o oră а avut loc în 2007 la Sydney, Australia. Republica Moldova s-a alăturat acestui eveniment în 2008. La ediția de anul trecut, peste 7000 de orașe din circa 180 de țări au stins luminile de Ora Planetei.