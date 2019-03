Satul Pârlița, raionul Fălești, are o populație ce depășește puțin 3.500 de oameni. Opt dintre locuitorii satului au fost botezați în Biserica Penticostală a curentului creștin neoprotestant. Penticostalii au deschis o casă de rugăciuni la Pârlița, în anul 2006. De atunci, edificiul a fost incendiat de câteva ori, geamurile au fost sparte, iar pastorul și enoriașii au fost amenințați cu răfuiala. Când pastorul Sergiu Cremneac a discutat cu Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care e și originar din Pârlița, despre problemele penticostalilor de acolo, Marchel s-a spălat pe mâini spunându-i că nu Biserica Ortodoxă este împotriva lor, ci oamenii din sat.

Librăria „Luminița”

Intrăm în localitate pe drumul principal asfaltat, care este și strada principală a satului, Ștefan cel Mare. Mergem pe trotuarul din pavaj de pe marginea șoselei, pe lângă case, majoritatea cu un nivel, ce par confortabile. Gardurile sunt mici, cât jumătate de om, încât poți vedea tot ce se petrece-n curte, așa cum e modă la Nord. La un moment dat, dăm de o clădire dărăpănată și părăsită, pe frontispiciul căreia este scris în grafie chirilică - „Luminița”. Este o filială a fostei rețele sovietice de librării „Lumina”. Tabla rotundă și roșie cu inscripția „Coca Cola” ce se bălăngănește într-un colț al clădirii, sugerează că micul edificiu a funcționat un timp ca bar. Pe noi însă nu ne interesează ruinele librăriei Luminița, ci conflictul dintre pârlițeni și Biserica Penticostală din sat.

Librăria „Luminița”

Am decis să mergem la Pârlița după ce la redacție a ajuns o înregistrare a unei convorbiri dintre doi polițiști al cărei subiect este extremismul religios din sat. Casa de rugăciuni a penticostalilor a fost incendiată de câteva ori, au fost sparte geamurile, pastorul amenințat cu răfuiala.

Primăria e pustie iar...

Cu câteva zile înainte de a merge la Pârlița, l-am sunat pe pastorul Sergiu Cremneac să aranjăm o întâlnire. Cu greu l-am convins. Iar în ajunul plecării, ne-a sunat avocatul Bisericii Penticostale și ne-a spus că pastorul refuză să vorbească cu noi: „abia de s-au liniștit apele în sat, am ajuns la o înțelegere cu Primăria și nu vrem să fie interpretat că veniți la inițiativa noastră, să se încingă spiritele din nou”. Am înțeles mesajul, dar nu am renunțat la deplasare.

Intrăm în primărie, primarul lipsește. Secretara consiliului sătesc e în funcție din ianuarie, e și de la Bălți, de aceea nu știe nimic despre problemele penticostalilor din sat. O altă angajată a primăriei se arată vădit iritată de întrebare. „Nu știu nimic. Asta a fost demult!”, și închide iritată ușa, zăngănind cu cheile. Primarul e plecat la o judecată la Bălți, polițistul de sector lipsește.

Consiliul sătesc a pierdut o judecată cu penticostalii

Pe hol întâlnim o femeie, o angajată a primăriei, care a participat la ședințele consiliului. Femeia ne spune din start - Casa de Rugăciuni a penticostalilor nu funcționează legal, deoarece Consiliul Local nu a schimbat destinația acelei clădiri. „Acolo a fost un magazin al cooperativei din sat. Cooperativa a privatizat clădirea și a vândut-o penticostalilor. Consiliul local trebuia să schimbe destinația acelei clădiri, din casă comercială, în casă de rugăciuni”, spune femeia. Consilierii au refuzat și chiar au pierdut o judecată cu penticostalii. Ar fi plătit amenda, dar tot nu au schimbat destinația clădirii. Argumentul de a nu schimba destinația acelei clădiri este nedorința consilierilor de a merge împotriva voinței oamenilor din sat, care nu îi vor pe penticostali alături. De fiecare dată, spune femeia, când au avut loc ședințele consiliului pe tema casei de rugăciuni, au fost invitați atât preotul ortodox din sat, Părintele Igor, cât și pastorul Sergiu Cremneac, iar părintele s-ar fi expus contra casei de rugăciuni. Nu-i place că penticostalii se află la doar 200 de metri de Biserica Ortodoxă, în preajma grădiniței. Casa ar fi trebuit mutată undeva la marginea satului, ar fi spus preotul.

Procesiunea

Convoiul funerar și rugăciunile de la căpătâi

Mergem pe drumul central spre cele două edificii de cult din sat, înaintăm pe lângă stâlpii pictați în tricolor. Pe streașina unei case e arborat un drapel tricolor. Ajungem la drumul care cotește spre casa de rugăciuni și biserica ortodoxă, ce iese în evidență cu clopotnița uriașă. Dintr-o parte a răscrucii, se îndreaptă spre noi o procesiune funerară. Convoiul este ghidat de paraclisier care ține în mâini o cruce imensă. După, vine preotul satului, părintele Igor, și o mașină în caroseria căreia stă sicriul defunctului. Convoiul funerar înaintează domol, în ritmul sunetelor de clopot ale cădelniței ce se leagănă în mâna preotului. O femeie bătrână privește procesiunea și așteaptă să i se alăture. Apropiindu-ne de ea, o întrebăm despre subiectul ce ne interesează. Ea însă, impresionată de procesiunea înălțătoare, ne confundă probabil cu niște popi sau niște îngeri și zice că am fost cei care i-am citit odată niște rugăciuni frumoase la căpătâi. Îi spunem că ne confundă cu cineva și ea zice în schimb: „Doamne, de mă iertați!”.

Spectatorii

„Ei au ucis omul, i-au furat și pensia!”

Mergem spre casa de rugăciuni și ne oprim la fântâna de lângă edificiul penticostalilor. Aici, o femeie, la întrebarea despre incendierea casei de rugăciuni, ne spune: „A fost ceva, dor noi suntem la pensie, nu ne vârâm în politică”, înșiră femeia derutată. În deal se aud primele sunete funerare ale clopotului. Imediat intervine o femeie tânără și uscățivă, cu broboadă în cap, ținând peste umăr o geantă de un verde aprins: „Dacă ar da Dumnezeu să se ducă toată lumea asta de aici și să nu ne vâre și să ne chinuie copiii, și să nu umble copiii pe drumuri! Că-i învață toate nebuniile și toate prostiile! Doamne, iartă-mă și nu mă scrie la păcate!”, se răstește femeia, făcându-și semnul crucii. Apoi continuă: „Dar ce nebunii fac copiii iștea de aici și câte prostologii (arată spre casa de rugăciuni). Ei au ucis omul, iată, l-au îngropat ieri, i-o furat și pensia!”. Apoi, tânăra se întoarce spre femeia mai în vârstă, scoate o mână de bomboane din geanta de un verde aprins și i le oferă spunându-i: „Ține mata de sufletul mamei mele!” și pleacă grăbită pe un drum văluros.

Sătencele

„Aici toți sunt creștini ortodocși, nu ca la Răuțăl”

Intrăm pe poarta deschisă în curtea casei de rugăciuni care arată a șantier. Fațada casei este netencuită, atmosfera e ca de reparație, o parte din gard este aplecat. Ușa e închisă. În interior, prin geamurile de termopan, se vede doar faianța albă de pe podea.

În biserica ortodoxă de alături a început deja slujba de înmormântare, iar lumea se înghesuie să cumpere lumânări. În aer e un spirit solemn și liniștit. Răposatul e trecut 90 de ani, poate de asta panihida trece fără bocete. Doar o femeie tânără cu broboadă neagră pe cap plânge înăbușit, rezemată de un perete al bisericii.

Biserica ortodoxă este vecină cu școala din sat, e la 20 de metri de aceasta. Intrăm în curtea școlii și niște femei, bucătărese sau spălătorese, ne întreabă, vădit stresate de prezența unor străini, ce căutăm acolo. Le spunem că ne interesează problema cu penticostalii, ele răspund întrerupându-se reciproc. „E o problemă! Lumea n-a primit așa ceva. Ei îi ademenesc pe copii cu un cerc de lemnărit, dar slujbe de ale lor încă nu se fac”, spune o femeie. „O să facă, ai să vezi că o să facă! Se duc mai mult copii din familii vulnerabile”, zice alta. Aflăm că în Pârlița, majoritatea locuitorilor sunt creștini ortodocși. „Nu ca la Răuțăl, unde sunt și sectanți, și baptiști, și subotnici și ce vrei!”.

Grădinița și casa de rugăciuni

„Cei care s-au născut într-o lege, să moară în acea lege”

În preajma bisericii întâlnim trei bătrâne care au venit la înmormântare. Femeile lasă taclalele și intră imediat în temă. „Acolo se duc mai mult copiii, sunt și bătrâni care merg, mai mult din nevoiași”. Femeile constată că lumea e liberă și de aceea fiecare are dreptul să meargă la biserica ce îi e mai aproape. Problema este însă faptul că penticostalii sunt foarte aproape de Biserica Ortodoxă. „Lumea e învrăjbită, de atâta că a noastră biserică e aici și aceea tot chiar aici, dar nu se poate așa ceva! Să o pună la o margine de sat. Într-un fel, ei s-au folosit de moment - grădinița e aici, școala tot e aici. Ei le dau bomboane copiilor, îi atrag, înghețată le dau. Îi amăgesc. Părinților le-au mai dat mașini de spălat, televizoare și chiar foi turistice!”, se indignează o femeie. Aflăm de la ele că din băieții care merg la penticostali s-a format o bandă de huligani care umblă cu furatul la oameni în vârstă și chiar cu omoruri. „Chiar ieri au îngropat un bătrân din anul 1927, bătut, schilodit de dânșii!”. Mă interesez dacă acestea sunt zvonuri sau există și probe. „I-au prins la fața locului, asta nu-i probă, asta-i adevăr! Din asta, moșneagul și-o tras și moartea…”, spune o femeie suspicioasă. Una dintre ele a fost la o lecție ținută de penticostali și ar fi văzut cum copiilor nu li s-ar fi permis să meargă la veceu. Femeile constată un adevăr pentru ele, că cei care „s-au născut într-o lege, trebuie să moară în acea lege” și aduc exemplul unei bătrâne convertite la evangheliști care nu putea să-și dea duhul. „Dar a venit preotul, s-a spovedit, și a putut să moară”.

„Baba skazala, și s-o-nceput”

Mergem să ne întâlnim cu sectoristul din sat care a revenit după ce am dat câteva telefoane la Chișinău. În drum spre primărie, mai vorbim cu niște sătence care ne spun cum copiii sunt atrași cu „morojnă” și despre cum acei adolescenți care merg la penticostali au ucis recent un om din sat. „A trăit omu 92 de ani, și ce moarte a avut!”.

O altă săteancă spune că pe ea n-o deranjează casa de rugăciuni și că, dacă are de mers la Biserica Ortodoxă, merge pe alături și nici n-o observă. Tot ea ne informează că în fiecare zi, la ora 15:00, casa de rugăciuni oferă prânzuri gratuite la copiii din familii sărace. În sat nu este o cantină socială, copiii aceștia mai mănâncă la cantina școlară.

În oficiul polițienesc de la primărie stă Marcel Covaliuc, așteptându-ne la masa de birou. De la el aflăm că acea casă a fost incendiată în 2017, în februarie 2018 au fost sparte geamurile, iar în decembrie 2018 a mai fost incendiată o dată. De fiecare dată s-a reușit localizarea incendiului la timp. Au fost pornite și cauze penale. Sectoristul însă nu cunoaște dacă aceste cauze au fost inițiate pe fundal de huliganism sau extremism religios. „Mai detaliat mergeți la secția de urmărire penală”. Deocamdată nu au fost găsiți făptuitorii, de aceea polițistul nu poate să știe dacă e vorba despre discriminare pe motive religioase sau nu.

Polițistul ascultă cu multă nedumerire despre faptul că un bătrân ar fi fost ucis recent de tinerii „enoriași” penticostali. „Nu am înregistrat un asemenea caz. Am avut un caz cu deteriorări, dar cu omucidere n-am avut. N-o fost așa ceva. E clar că astea sunt vorbe. Nu poți pur și simplu să ucizi un om. Asta-i specific aici. Știți cum e, baba skazala și s-o început…”

Eugen ne lămurește cum a murit „ucisul”

Îl părăsim pe sectorist cu intenția de a mai încerca o dată norocul cu casa de rugăciuni. Când ajungem lângă edificiu, scoatem mai întâi o căldare de apă din fântâna de vis-a-vis. Sorbim din căldare și vedem cum dintr-o mașină Lada vișinie iese un bărbat tânăr, dar foarte zdravăn, care se apropie de noi. Primul gând e că vrea scandal cu niște intruși. „Băieți, am auzit că vă interesați de un bătrân care a murit și care o fost îngropat ieri”, ne spune cumva timid, privind nesigur în părți. Îl recunoaștem pe băiatul care a ascultat accidental discuția noastră de lângă biserică. Ne bucurăm că nu ne abordează cu scandal. „Păi, băieți, întrebați-mă pe mine, că eu sunt ruda lui. Tot ce vi s-o spus este foaie verde. Moșul a murit de bătrânețe, a fost conștient până la sfârșit. Cu câteva zile înainte de moarte a căzut și a făcut o vânătaie la mână, de acolo au început toate babele să zică că a fost omorât”, zice tânărul, care ne dă o mână caldă, se prezintă Eugen și pleacă înapoi spre Lada vișinie.

Casa de rugăciuni și clopotnița bisericii

Elena e ortodoxă, dar s-a angajat la penticostali

Preotul Igor, de la biserică, e plecat la masa de pomenire în mahalaua Varșava, în celălalt capăt de sat. Paznicul bisericii ne dă numărul de mobil al preotului.

De data aceasta avem noroc cu casa de rugăciuni. Ne deschide o femeie care se prezintă Elena. Ea ne invită în interior, unde dăm de o încăpere largă, curată, cu faianță albă pe jos, cu rânduri de scaune aranjate unele peste altele într-un colț. Elena nu este penticostală, e ortodoxă, dar a început să vină la această casă după ce a fost ajutată de comunitatea penticostală. Apoi s-a angajat aici ca profesor de broderie și ca bucătăreasă. „Eu sunt mamă a patru copii și numai aici m-au ajutat. Când am cerut ajutor de la asistența socială, mi s-a spus că bărbatul meu are salariu de 3.000 de lei și de aceea nu pot să-mi ofere ajutorul”.

Dintr-o încăpere se aude un cor de copii care cântă niște imnuri religioase la acordeon. Sunt câțiva copii cu fețele de lăptic și care nu seamănă deloc a infractori.

Învățătoarea și bucătăreasa casei de rugăciuni

Două biserici la 14 baruri

În pragul casei apare Sergiu Cremneac, pastorul, împreună cu Denis, asistentul social al casei de rugăciuni. Pastorul ne privește cu un fel de suspiciune timidă și parcă ezită să intre în propria casă. Îl rugăm pe Cremneac să ne ofere un scurt interviu, știind că ne-a refuzat acest lucru prin avocatul său. Îl descoasem și aflăm că ei nu vor să-și facă publicitate, ci vor să lucreze în liniște pentru misiunea evanghelică cu care au venit aici, și că lucrurile s-au mai domolit. „Dacă în acest sat ar fi fost creștini adevărați, dacă nu ar fi fost beție, divorțuri, bătăi și alte păcate, noi nici nu am fi venit aici. În sat sunt 14 baruri și doar două biserici, una ortodoxă și alta evanghelică, e chiar atât de mult?”, se întreabă pastorul vorbind calm.

Pastorul Sergiu Cremneac

Când au cumpărat clădirea în anul 2006, a venit un sobor de preoți ortodocși cu oamenii din sat să le interzică misiunea. Apoi, noaptea, clădirea a fost incendiată. Penticostalii și-au continuat misiunea fără un sediu câțiva ani, mergând pe la oameni acasă și organizând activități pentru copii în aer liber. Apoi, după ce au câștigat un proces împotriva Consiliului Local, au decis să renoveze clădirea în care să-și reia activitatea. Acum, comunitatea lucrează în liniște, în pofida problemelor pe care le-au avut. Au ajuns și la o înțelegere cu primăria. Casa de rugăciuni oferă ore de studiu biblic, ore de broderie, ore de lemnărie și muzică. Vor să înceapă și un curs de limbă engleză. În fiecare zi, copiii sunt așteptați cu un prânz cald. Din 2006 până în prezent, opt persoane au fost botezate în credința penticostală, șapte femei și un bărbat.

Denis, lucrătorul social de la casa de rugăciuni

Părintele Igor: „Oamenii le-au spus să meargă în Varșava”

Așteptăm la stație autobuzul de Bălți. Intrăm și facem un cerc până în deal și îl vedem pe preot îmbrăcat în rasă, cotrobăind în capota unei Skoda negre parcată în curtea bisericii. Îl sun pe părintele Igor din redacție și îl întreb dacă a ajuns la un numitor comun cu penticostalii: „Nu, fiecare a rămas la părerea lui”. Întrebat dacă a încercat să le explice enoriașilor săi să fie mai toleranți față de penticostali, răspunsul a fost că ei (evangheliștii) le spun asta. De ce ar trebui și el să le mai spună „despre toleranță, despre toate astea”. Cu privire la nedorința oamenilor de a avea casa de rugăciuni în centrul satului, preotul a lămurit că toate familiile neoprotestante sunt dintr-un colț al satului, din mahalaua care se numește Varșava. Înainte, cele trei ulițe din Varșava erau separate de sat. Când penticostalii au decis să deschidă o casă de rugăciuni, oamenii le-au spus să se ducă în Varșava.

Primarul: „Nimeni nu poate obliga consilierii să ia o decizie”

Pe primarul Mihail Neagu îl găsim la telefon, și, după ce ni se reproșează că am fost în sat fără acordul primăriei, trecem la subiect. Consiliul Local a pierdut o judecată încă în anul 2009, fiind obligat să schimbe destinația clădirii din comercială în casă de rugăciuni. Destinația nu a fost schimbată nici până astăzi, pentru că, spune primarul, nicio instanță nu are dreptul legal să oblige un consiliu local să ia o decizie, consilierii reprezentând oamenii din sat. „Dacă judecata lua o decizie de a obliga primăria să schimbe destinația casei din comercială în religioasă, întrebarea era demult rezolvată. Judecata a greșit pentru că fiecare consilier este în drept să voteze cum vrea”, spune primarul. Consilierii au fost achitați într-un final. De fapt, spune primarul, la mijloc s-ar ascunde niște conflicte „de un rang mai înalt”. „Lumea n-are nimic, lumea zice că nu-i vvrea, dar dacă primesc un ajutor, îl primesc cu plăcere”.

Ora de muzică

„Enoriașii” penticostalilor - marginalii satului, huliganii

Primarului îi pare rău că penticostalii i-au adunat pe adolescenții marginali și periculoși din sat, tinerii din familii vulnerabile, huliganii satului. „Cu părere de rău i-au strâns pe cei mai negativi, adică să-i educe. Dar cine n-o să meargă la un iaurt, la o masă sau altceva? Se duc copiii cu înclinații nu prea bune. Este Andoni, sunt Botnari, el și ea, este Crasnojon, toți sunt în vizorul poliției, în vizorul echipei multidisciplinare, cu dosare de huliganism. Numai contingentul negativ se duce acolo, iar copiii mai buni, mai talentați, nu merg, ori nu sunt lăsați de părinți…”, a conchis primarul Mihail Neagu.

Închid și îmi aduc aminte pilda cu oaia pierdută, pe care am îndrăgit-o atât de mult în copilărie. Se făcea că toți vameșii și păcătoșii dintr-un ținut au venit la Isus să-l asculte. Iar fariseii și cărturarii i-au reproșat lui Isus că îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Isus le-a povestit atunci parabola cu oaia pierdută. Că un păstor a avut o sută de oi și a pierdut-o pe una. A lăsat pe cele 99 și a mers s-o caute pe cea pierdută, iar când a găsit-o, a luat-o pe umeri, a dus-o acasă și a chemat prietenii să se bucure alături de el de oaia regăsită.