Legea-i lege, dar nu pentru toți. Cel puțin asta a demonstrat ieri proaspătul șef al Penitenciarului Nr-6 Soroca, Radu Grincu, care, după ce a fost prins deplasându-se cu viteză excesivă prin localitate, i-a insultat pe polițiștii de patrulare, a smuls actele din mâinile acestora și și-a văzut mai departe de drum.

Incidentul a avut loc ieri, în jurul orei 11:06, pe traseul R-14, în localitatea Ghindești, din raionul Florești. Un echipaj de patrulare, cu aparatul de măsurat viteza ”Trucam”, a depistat un automobil de marca Volkswagen Tiguan, care se deplasa prin localitatea sus menționată cu o viteză de aproximativ 97 km/h.

Polițiștii de patrulare au interprins toate măsurile de rigoare și i-au solicitat vitezomanului să tragă automobilul pe dreapta, iar acesta s-a dovedit a fi nimeni altul decât șeful Penitenciarului nr. 6 Soroca.

Însă, când oamenii legii au încercat să-i întocmească un proces verbal pentru depășirea limitei de viteză, acesta forțat a smuls actele din mâna polițistului, i-a insultat cu cuvinte necenzuarate pe membrii echipajului de patrulare, după care a urcat în automobil și, nestingherit de nimeni, și-a văzut mai departe de drum.

Marin Maxian, șeful Inspectoratului Național de Patrulare, a confirmat incidentul pentru Deschide.MD și a declarat că la această oră este înregistrat un material, care urmează să fie examinat, ca mai târziu să fie adoptată o decizie juridică.

Am încercat să luăm o reacție de la Radu Grincu, șeful Penitenciarului nr. 6 Soroca, și să aflăm cum comentează incidentul, însă ultimul s-a arătat deranjat de întrebări și s-a încurcat în declarații.

Întrebat de reporterul Deschide.MD cum comentează incidentul, acesta a încercat să o facă pe niznaiul, răzpunzând cu întrebare la întrebare:

„Ce incident?”, ne-a întrebat mirat Grincu. Însă, după ce i-am zis că știm despre aventurile sale de ieri la Ghindești, Grincu s-a arătat mirat și chiar profund deranjat de faptul că interesăm despre acest caz:

În cadrul aceleeași discuții telefonice. Grincu, care la început a încercat să nege existența unui asemenea caz, a confirmat că depășise limita de viteză prin localitate. Dar, pe același ton nervos, a negat că ar fi fost stopat de un echipaj INP și că i-ar fi insultat pe oamenii legii.

„Eu am insultat oamenii legii? Prima dată aud de așa ceva. Eu am încălcat regimul de viteză, poate și am încălcat nu denunț faptul, dar prima dată aud că i-am insultat...Nu știu despre ce vorbiți. Domnule, aveți ceva întrebări, eu sunt la serviciu”, ne-a spus Grincu și a oprit conversația telefonică.