Un tânăr originar din R. Moldova demonstrează că succesul nu ține de vârstă. Dacă cei mai mulți tineri de vârsta lui termină o facultate și se angajează, nu a fost și cazul lui Iurie Mitrea.

Acesta a "mirosit" ca produsele de la mama de acasă ar putea trezi interesul clienților din Iași, mai ales că nu există așa ceva, și nu s-a înșelat. Acum, acesta are o afacere de succes la doar 25 de ani. Ideea creativă și ambițioasă a tânărului de a-și deschide propriul business a fost imediat finanțată prin programul derulat cu bani de la stat, Start-Up Nation, scrie Bună Ziua Iași.

Tânjea după produsele din R. Moldova

Povestea lui Iurie Mitrea începe în urmă cu doi ani. "Am depus un proiect în anul 2017, în luna mai, și am primit un răspuns afirmativ în luna septembrie. Banii propriu-ziși i-am primit în două transe, în lunile martie și iunie, anul trecut. Am făcut credit punte pentru acest proiect. Ideea de a face această afacere mi-a venit când eram student.

Fiind din Republica Moldova, am rămas uimit când am venit la facultate la Iași, ca un produs atât de larg consumat în Moldova nu se găsea aici. Așa că, tânjind după plăcintele de acasă, mi-a venit ideea înființării unei plăcintării.

Datorită faptului că la acea vreme se făceau plăcinte moldovenești într-un singur loc din Iași, m-am gândit că această afacere va avea succes atât timp cât vom oferi un produs bun", povestește Iurie Mitrea.

Plăcinte după rețete vechi, moldovenești

Tânărul antreprenor este zi de zi la "Plăcintărești". Alături de alți doi angajați muncește fără să se plângă. El vinde produsele, iar ceilalți colegi le pregătesc. Sunt produse de calitate, fără E-uri sau aditivi, făcute proaspete în fiecare dimineață.

"Plăcintele noastre au la bază rețete preluate din Republica Moldova, rețete de pe timpuri. Pe lângă un produs bun, de calitate, ne-am dorit să avem și un produs curat și sănătos. Ne mândrim cu faptul că tot ceea ce intră în compoziția plăcintelor este natural, fără a fi adepții ideii de congelare. Într-o lună vindem îndeajuns de mult încât seara, când ajungem acasă, să fim obosiți, dar îndeajuns de puțin încât să ne dorim mai mult. Speram ca în decurs de 3-4 ani să reușim să ne amortizăm investiția. Sau de ce nu, chiar mai repede", susține Iurie Mitrea.

Acesta mai spune că fără programul Start-Up Nation ideea "Plăcintărești" nu ar fi luat naștere. "Sau cel puțin, nu acum. Abia terminasem facultatea, nu dispuneam de fonduri proprii necesare înființării unei afaceri, iar Start-Up Nation a fost motorul deschiderii plăcintăriei noastre", susține tânărul antreprenor.

Ce pot găsi ieșenii la "Plăcintărești"?

Plăcinte și melci, ce întruchipează varianta mai mică și mai ușoară a tradiționalei plăcinte, aluatul fiind mai subțire și mai fin și prelucrat într-un mod cu totul inedit, ce necesită multă măiestrie.

"Pentru a satisface toate gusturile, ne-am axat pe două tipuri de umpluturi, dulci: cu vișine, mere, dovleac, caise, prune, brânză dulce și stafide și sărate: plăcinte cu brânză și mărar, vărzăm cartofi, ciuperci, carne de porc, după cum le spunem noi. De asemenea, deși ne dorim să fim exclusiv specializați pe plăcinte pentru a fi cei mai buni, am venit în întâmpinarea clienților cu celebrele cornulețe cu gem și vișine, nucă sau rahat, dar și cu tăiței de casă în speranța că vom ușura munca gospodinelor", mai spune Iurie Mitrea.