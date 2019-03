Deputatul Sergiu Sîrbu comentează incidentul produs ieri într-un local din centrul capitalei, când parlamentarul a fost agresat de unul dintre membrii „grupului Petrenco”, Pavel Grigorciuc.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Sîrbu îl contrazice pe atacatorul său, menționând că nu l-a insultat și a avut un comportament decent față de Grigorciuc, atunci când a vrut să intre într-un local aflat în parcul Ștefan cel Mare.

Sergiu Sârbu afirmă că, imediat după ce a propus o discuție civilizată lui Grigorciuc, a fost agresat de acesta chiar în fața localului.

„Nu am apucat să deschid bine ușa localului când am fost tras agresiv de Grigorciuc înapoi afară și imediat lovit cu putere în partea dreaptă a capului. Am simțit doar o lovitură foarte puternică, fără să înțeleg dacă m-a lovit cu pumnul sau cu un obiect. Numai nu palmă a fost.”, afirmă Sergiu Sîrbu