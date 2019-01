Andrei Rotaru, continuă să apere limba română și cultura națională. Astăzi, polițistul a mers la gimaziul din Logănești, unde și-a făcut studiile, și a oferit în dar niște cărți, oferite acestuia de către președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă.

”De avem sau nu dreptate,

Eminescu sa ne judece.

Astazi am vizitat gimnaziul Logănești unde am făcut studiile. Cu profund respect D-nei Valentina Ochișor, am venit cu un dar pentru biblioteca școlară. Un set de cărți ale poetului MIHAI EMINESCU oferite de D-nl Dorin Chirtoacă.

Dar din dar se face rai”, a scris omul legii, pe o rețea de socializare.