Ăncepând de astăzi, Alexandru Jizdan nu mai este la conducerea Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova.

Într-o postare pe pagina de Facebokk, Jizdan își explică plecarea prin faptul că va candida la alegerile parlamentare.

„Astăzi vreau să vă anunț oficial că voi candida la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, în circumscripția uninominală nr. 34, Anenii Noi. Începând cu ziua de astăzi este activă degrevarea mea de la atribuţiile de serviciu și suspendarea din funcția de ministru, pe durata campaniei electorale.”, a scris Jizdan.

Fostul ministru afirmă că a fost îndemnat de oamenii din localitatea de baștină să se împlice în politică

„Această decizie a fost motivată în primul rând de oamenii raionului Anenii Noi, de baștina mea Geamăna, acolo unde m-am născut și am copilărit eu. Acum câțiva ani, în cadrul unui eveniment am avut o discuție cu o persoană din străinătate, era un dialog despre situația politică din țara noastră. Aveam lângă mine pe cineva din colegii mei și am spus că noi nu ne implicăm în politică și că stăm la distanță de ea, după care a urmat o replică pe care nu am să o uit. „Nu este corect să faceți asta, cum să nu vă implicați? Este necesar să interveniți dacă vă doriți binele țării, altfel o vor face alții în locul vostru și s-ar putea să nu vă placă rezultatul.”, a scris Jizdan.

Acesta a mai precizat că rămâne alături de familia Ministerului Afacerilor Interne, dar se va implica și concentra pe campania electorală în timpul apropiat.

„Nu este un mesaj de rămas bun, eu rămân alături de familia Ministerului Afacerilor Interne, dar mă voi concentra în următoarele două luni pe acțiuni din cadrul campaniei electorale. La MAI avem o echipă de profesioniști care știu ce au de făcut și care cu siguranță îmi vor respecta alegerea.”, a scris Alexandru Jizdan.