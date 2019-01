Mascații de la forțele speciale transnistrene „Scorpion” au intrat în penitenciarul de la Hlinaia în dimineața de 28 decembrie și ar fi torturat aproximativ 500 de deținuți. Pentru început, deținuții au fost aliniați afară, în grupuri câte cinci persoane. Grupurile erau conduse pe rând într-o „încăpere tehnică” unde erau aștepați de mascații de la „Scorpion”. Acolo erau bătuți cu bâtele, pumnii și ciubotele. Informația a fost confirmată pentru Deschide.MD de către președintele asociației obștești „Dialog Social”, Vadim Pogorlețchi.

Despre acțiunile de tortură, dar și despre condițiile neomenești de detenție aflăm de cele mai multe ori din surse neoficiale. Nicio organizație neguvernamentală sau o asociație obștească nu are acces în penitenciarele din Transnistria.

Vadim Pogorețchi a publicat pe Facebook un îndemn către victimele torturii la Hlinaia să vorbească fără frică despre tratementele abuzive la care au fost supuși.

„Potrivit informației pe care o am, în penitenciarul de la Hlinaia se află 600 de deținuți, 500 dintre ei au fost bătuți. 50 au primit leziuni corporale grave. Restul s-au ales cu leziuni medii și hematoame. Încercăm să aflăm numele celor care s-au ales cu traume grave și să facem rost de niște mărturii în scris”, a declarat Vadim.

Oamenii sunt speriați și cred că dacă vor depune o plângere, vor avea de suferit și mai mult. Nici rudele nu vor să vorbească.

Nicoleta Hriplivîi, avocat Promo-Lex nu a putut confirma informația privind tortura din 28 decembrie, cert este că penitenciarul de la Hlinaia este o instituție de tip închis unde încălcarea drepturilor omului a devenit o normă.

„Cu regret nu avem o confirmare oficială despre torturile din Hlinaia. Am fost contactați de un beneficiar care are acces la anumite surse din penitenciar. Eu personal nu pot confirma. Nu exclud că asta se întâmplă, deoarece starea lucrurilor e gravă acolo, condițiile sunt oribile, nimeni nu are acces acolo, nimeni nu poate monitoriza ce se întâmplă acolo”, a declarat Nicoleta Hriplivîi, avocat Promo-Lex.