Ministrul Sănătății Silvia Radu a dicutat mai mulți medici de familie din raioanele țării despre noul program care prevede libera practică a medicului de familie.

„Împreună am făcut simulări de calcul și am văzut ce costuri vor fi pentru doctori, ce venituri vor obține și ce creșteri de salarii pot avea dacă vor deveni medici de familie.Le-am răspuns la întrebări, am clarificat anumite aspecte, le-am explicat procedurile. Toți medici care vor opta pentru acest sistem vor avea surprize foarte plăcute. Vor avea salarii mai mari și își vor putea gestiona singuri activitatea”, scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.