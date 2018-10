Dacă în anul 2015 statul cheltuia anual per elev 8 771 de lei, iar părinții adăugau ilegal încă 1 588 de lei, în anul 2017 suma plăților informale s-a dublat.

Cel puțin, așa arată datele unui sondaj de opinie realizat de Compania „CBS-AXA”, la comanda Institutului de Politici Publice (IPP), făcut public astăzi, scrie ziarulnational.md.



Astfel, dacă în 2017 statul a cheltuit o sumă mai mare per elev - 9 803 lei, și suma achitată informal de părinți a crescut până la 3 389 de lei.



Cea mai mare sumă, în medie 273 de lei anual, este achitată pentru ore suplimentare, acest fenomen fiind întâlnit mai des în familiile de etnie rusă din mediul urban cu venituri medii sau mai mari.



Pentru taxa de intrare în instituție părinții achită în medie 226 de lei anual, pentru reparațiile din școli - 106 lei pe an, pentru cadouri la profesori - 87 de lei, pentru procurarea de bunuri în școală - 73,9 lei, iar pentru sporirea salariilor cadrelor didactice - în medie 2,39 de lei pe an.