Un grup de mame și tați, cu copii în brațe, a pichetat luni, 29 octombrie, sediul Centrului Național Anticorupție, cerând eliberarea din izolator a medicului Vadim Scarlat, reținut săptămâna trecută într-un dosar de corupție. Aceștia au înaintat CNA-ului o petiție semnată online de către circa 1500 de persoane, care s-au declarat solidare cu acțiunea de protest, transmite IPN.



Interpreta Corina Țepeș a spus că doctorul obstetrician-ginecolog Vadim Scarlat este unul dintre puținii specialiști buni din Republica Moldova, iar locul lui este la libertate. Multe femei au ales să își aducă pe lume copii în cadrul instituției unde activează medicul, iar acum zeci de femei care și-au stabilit să nască la medicul Vadim Scarlat nu știu ce să facă. „Atât timp cât este doar bănuit, trebuie să fie cercetat în arest la domiciliu, dar nu plasat în arest preventiv în izolator”, a spus Corina Țepeș.



Tatiana Ţapes, o altă manifestantă, a spus că, exact acum un an, a născut un băiat la medicul Vadim Scarlat și astăzi a venit să îi mulțumească public pentru efortul depus la naștere și să îi transmită că nu îl crede vinovat de ceea ce i se încriminează. „Scarlat nu este un criminal. Noi știm care este treaba în ziua de azi, este foarte multă lume invidioasă, Astăzi am venit să îl susțin pentru că Moldova are nevoie de specialiști ca Scarlat”, a spus Tatiana Ţapeş.



Săptămâna trecută, CNA a reținut zece persoane într-un dosar de corupție. Este vorba de cinci judecători, un procuror, un avocat, un asistent judiciar, o persoană fizică și un medic. Ultimul este Vadim Scarlat, în privința căruia instanța de judecată a admis demersul procurorilor privind plasarea în arest preventiv. Potrivit probelor adunate, judecătorii au pretins și primit sume de bani în proporții deosebit de mari pentru a emite decizii favorabile pe mai multe cauze penale aflate în examinare. Avocatul și procurorul transmiteau mijloacele bănești de la persoanele interesate către magistrați, iar medicul și cealaltă persoană fizică implicată erau cei în interesul cărora urmau să fie emise decizii favorabile.



Presa a scris că Vadim Scarlat este învinuit că a oferit 2000 de euro pentru ca judecătorul să dea o soluție favorabilă într-un dosar penal în care este învinuit și care se referă la decesul unui nou-născut și pretinsa neglijență a medicului care ar fi condus la moartea copilului.