Se pare că faptele bune sunt molipsitoare. Astfel că, o tănără profesoară din satul Rădenii Vechi, raionul Ungheni oferă 2 tone de mere gratis. Condiția este ca să mergi să le culegi singur.

Contactată de Agrobiznes, Ana Brânza ne-a comunicat că pomii sădiți de bunelul său, până în anul curent, au fost o sursă de venit, dar acum s-a pomenit că nu mai are unde le vinde, astfel a decis să le ofere gratuit.

„Pomii au fost sădiți încă de bunelul meu, deci au cel puțin 60 de ani, sunt niște copaci înalți. Până în anul curent, aceste mere le comercializam fabricii de sucuri din Ungheni. Fabrică a fost închisă și mai mulți producători de la noi din sat ne-am pomenit în imposibilitatea de a vinde producția. Am 2 tone de mere pe care nu le pot realiza în nici un fel și decât să putrezească și să stea pe jos prefer să le ofer cuiva care are nevoie. Este un soi de mere pe care noi îl numim „mere țigănești”, au o culoare roșie intensă, sunt foarte rezitente, iar păstrate la frigider, beci pot fi consumate până în luna aprilie-mai”, a spus tânăra.

La moment, este în concediul de maternitate și nu are posibilitatea de a culege aceste mere și a le transporta undeva la o grădiniță sau școală.

„Ar fi minunat dacă ar veni un grup de oameni să le culeagă și să le ia. Anul acesta nu am vândut nimic, dar am cheltuieli de îngrijire a copacilor, curățire, prelucrarea pământului, cel puțin de trei ori pe an trebuie să cosesc printre rânduri. Nu am stropit cu nimic, astfel sunt mere ecologice. E de plâns, pentru că în ceilalți ani reușeam să vând merele și îmi cumpăram lemne pentru iarnă. Sunt mamă singură cu 2 copii. Dădeam la fabrica de conserve 3 tone de mere cu un leu per kg și avem măcar 3000 de lei, anul acesta nu am această posibilitate. Acum trebuie să mă întrețin din o mie de lei pe care îi primesc de la stat. Trist, dar asta este realitatea”, a mai spus Ana Brânza.