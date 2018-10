Investigațiile procurorilor în dosarul „Lăstărașul” au pornit de la demersurile primarului Ruslan Codreanu către Procuratură, CNA și Ministerul Justiției. Pe numele fostului director al Asociației Obștești „Lăstăraș”, Dorian Bogașevschi, reținut ieri de CNA și PA au fost intentate mai multe dosare și anterior. Nu doar acesta a fost vizat în investigații dar și mama sa, Bogașevschi Eugenia, care a fost director timp de 28 de ani.

Contactat de Deschide.MD, Codreanu a declarat că a făcut mai multe demersuri anterior la subiectul „Lăstăraș”.

„După trei ședințe în care am vorbit despre neregulile și ilegalitățile de la grădinița respectivă am făcut mai multe demersuri către Procuratură, CNA și Ministerul Justiției. Nu știu exact dacă anume în urma demersurilor mele a fost reținut fostul director al Asociației pentru că și anterior au fost pornite dosare la acest subiect. De aceea eu am solicitat informații de ce au fost clasate dosarele anterioare intentate pe conducerea Lăstăraș iar dacă nu au fost clasate să fie adăugate și demersurile mele la cele existente”, a declarat Codreanu.