Misiunea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), aflată în vizită la Chișinău în perioada 24-26 octombrie 2018, are drept scop evaluarea situației educației financiare în Republica Moldova. Misiunea are întrevederi cu reprezentanții autorităților publice, sectorului bancar, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

Discuțiile sunt organizate la sediul BNM. În cadrul acestora, participanții abordează prioritățile educației financiare pentru țara noastră în contextul punerii în aplicare a unui nou proiect de asistență tehnică finanțat de Ministerul de Finanțe al Olandei, sub patronajul OCDE și Rețeaua Internațională privind Educația Financiară (International Network on Financial Education, INFE).

Proiectul va fi realizat timp de cinci ani (2018-2022) și este destinat Republicii Moldova și altor țări din regiune: Bulgaria, Croația, Georgia, Macedonia, Muntenegru și România. Scopul principal al acestuia este implementarea și consolidarea inițiativelor de educație financiară în țările participante.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a fost creată în anul 1961 și reprezintă un forum în care guvernele pot colabora pentru a împărtăși experiențe și a căuta soluții la problemele comune. Scopul OCDE este de a promova politici care să contribuie la bunăstarea economică și socială a oamenilor din întreaga lume.