Premierul Pavel Filip a cerut ministrului Economiei să explice ce este cu nava sub pavilion moldovenesc care avea la bord 1,4 tone de cocaină. Explicațiile au fost cerute înainte de a începe ședința Cabinetului de Miniștri iar premierul a declarat că acestea sunt necesare pentru a nu lăsa loc de interpretări.

„Cu toții am văzut astăzi informația cu referire la nava sub pavilion moldovenesc care a avea la bord peste 1,4 tone cocaină. Eu cred că are de suferit astfel imaginea Republicii Moldova chiar dacă nici-un cetățean al nostru nu lucra pe această navă”, a declarat premierul Pavel Filip care a ceurt ulterior mai multe informații de la ministrul Gaburici.

„Nava este înregistrată pe numele unei companii al cărui fondator este un cetățean al Argentinei. Echipajul este format din cetățeni ai Turciei, Bulgariei, Gerogiei și Ucrainei. Astfel Republica Moldova nu va fi în niciun fel sancționată”, a răspuns Gaburici.

------------------------------ O navă sub pavilion moldovenesc cu 1,4 tone de cocaină la bord a fost reținută în acest weekend în Spania, în apropierea insulelor Canare. Remorcherul de model ”Breath” a fost înregistrat provizoriu în Registrul de stat al navelor al Republicii Moldova, iar până la incident se afla în procedură de perfectare a documentelor pentru înregistrare permanentă, comunică MOLDPRES.

Solicitat de Agenţie, şeful Căpităniei Portului Giurgiuleşti, Victor Andruşca, a specificat că nava aparţinea unui agent economic din Georgia şi avea un echipaj format din cetățeni ai Turciei, Bulgariei, Ucrainei și Georgiei.