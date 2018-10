Elevilor din localitățile aflate sub jurisdicția R.Moldova continuă să le fie restricționat accesul la școlile din stânga Nistrului. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a declarat azi după audierile parlamentare că va aborda subiectul miercuri la întrevedere în formatul 1+1.

Lesnic spune că autoritățile de la Chișinău sunt împotriva listelor de acces care presupun notificare prealabilă și că se va insista pe libera circulație în baza carnetului de elev. Vicepremierul zice că a cerut acest lucru în scris de la partea transnistreană și că mâine urmează să afle poziția lor.

„Noi am venit cu o propunerea constructivă: ca celor 1500 de elevi, părinți și profesori să le fie permis accesul în baza unor carnete de studii și să nu mai fie nevoie de procuri, notificări prealabile, etc. Cu acestea carnete, noi cerem că elevii să poată circula în orice zi a săptămânii. Vrem să scoatem copii de sub infuența politicului.”, a declarat Lesnic.

De asemenea, Chișinăul își dorește inițierea discuțiilor privind mișcorarea tarifului la serviciile comunale pentru școlile din stânga Nistrului.

În ceea ce privește traficul internațional permis transnistrenilor care solicită de la autoritățile moldovenești plăcuțe neutre, reprezentantul ASP a declarat că până în prezent au fost eliberate 584 de plăcuțe pentru mașini și 5 pentru motociclete.

Cât despre accesul la terenurile agricole aflate pe teritoriul controlat de separatiști, vicepremierul Cristina Lesnic a declarat că acesta a fost asigurat în proporție de 80%.