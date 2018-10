Artistă care a avut o ascensiune rapidă în carieră, moldoveanca Irina Rimes explică pentru presa din România motivele pentru care preferă studioul de înregistrări în locul distracțiilor.

Irina Rimes a devenit cunoscută după ce a bifat finala la show-ul Fabrica de staruri', din Republica Moldova. Avea pe atunci doar 20 de ani și nici nu visa să ajungă așa departe. A dat lovitura cu piesa Visele' și a ajuns să compună, nu doar să cânte, chiar pentru artiști autohtoni extrem de populari, precum Andra, Inna sau Antonia, scrie Libertatea.

„La mine, drumul către succes a fost unul scurt. A durat doar doi ani, alții fac mai mult. Mi-am dorit să ajung aici, dar nu mi-am imaginat. Am avut o ascensiune rapidă și pentru că am muncit și am întâlnit oameni potriviți, care au avut încredere în mine, m-au ajutat, m-au susținut. Când compun o piesă îmi place să o și cânt. La mine merg mână în mână”, a declarat artista pentru Libertatea.

Chiar dacă a devenit celebră, artista din R Moldova, în prezent unul dintre jurații de la „Vocea României”, a rămas aceeași în relațiile cu oamenii.

Irina Rimes evită petrecerile și persoanele necunoscute, potrivit propriilor mărturisiri: „Sunt un pic antisocială, de obicei merg doar acolo unde știu că am prieteni, unde știu că o să mă simt bine și unde știu că am ceva interesant de văzut. Nu interacționez foarte mult cu oamenii, mie îmi place în studio să stau mai mult, să-mi fac treaba de artist”.

Își dorește copii, dar nu i-a avut în plan

Irina Rimes s-a căsătorit la 22 de ani cu Andi Bănică. De când a divorțat însă, nu-și mai face planuri să bifeze un nou mariaj. Și-ar dori copii, dar nu în viitorul apropiat. Nu m-am gândit să mă recăsătoresc. Fiecare femeie își dorește copii, la un moment dat, probabil. Până acum tot ce mi-am dorit s-a realizat. Copiii nu au fost în plan, fiindcă sunt tânără și mai am de lucru', a mai spus aceasta reporterilor de la Libertatea.