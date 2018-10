O moldoveancă în vârstă de 44 de ani a primit o condamnare cu închisoarea pe viață în Statele Unite, după ce a fost găsită vinovată de uciderea în 2017 a unui șofer de camion.

Mariana Lesnic, cetățeancă americancă originară din R Moldova, s-a apărat, spunând că a fost sechestrată timp de 3 zile de către șoferul de camion, iar într-o parcare l-ar fi împușcat pe acesta pentru a reuși să scape, scrie cdllife.com.

Ea a spus judecătorilor că în momentul când șoferul de camion i-ar fi cerut să se dezbrace, a profitat de o clipă de neatenție a acestuia și l-a împușcat de 4 ori.

Judecătorii din Iowa nu au luat în considerare motivațiile moldovencei, întrucât ancheta autoritășilor a dus la concluzia că șoferul de camoion a fost împușcat în somn.

Magistrații americani au considerat că omorul a fost „o crimă teribilă, complet nejustificată”, motiv pentru care au decis ca moldoveanca să își petreacă după gratii restul vieții.

Mariana Lesnic sentenced to life in prison in truck driver’s fatal shooting https://t.co/3zLP1vIFsH pic.twitter.com/lkOHjWW7Gi