Vizita la Summitul Francofoniei care a avut loc la Erevan a fost un bun prilej pentru Dodon de a-și etala abilitățile de limba franceză pe care le posedă. Sau pe care nu le posedă.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Dodon a ținut să scrie în 3 limbi ( franceză, română și rusă ) faptul că s-a întâlnit cu președintele francez, Emmanuel Macron.

Doar că partea scrisă în limba franceză abundă de greșeli, unele elementare.

Pentru a ne lămuri asupra acestui aspect, reporterii Deschide.MD s-au consultat cu Ana Guțu, o bună cunoscătoare nu doar a limbii, ci și a culturii franceze.

Aceasta ne-a dat câteva mostre din greșelile de limba franceză prin care Dodon și-a lăudat participarea la un Summit al Francofoniei.

Ca exemplu, Ana Guțu ne-a precizat că „Gramatical vorbind, "on" este un pronume personal indefinit. adică o entitate abstractă plurală. „On a fait”, „on a souligné” înseamnă „am făcut”, „am subliniat”, dar ca un soi de plural al majestății; corect spui „j’ai fait”, „j’ai souligné” - „eu am făcut”, „eu am subliniat”. De asemenea, nu spui „am făcut un discurs”, ci „am avut un discurs” („j’ai eu un discours”).”, ne-a precizat Ana Guțu.

De asemenea, Ana Guțu a ținut să precizeze că „E lăudabil faptul că Igor Dodon a încercat să arate cât de francofon şi francofil este, participând la sommet-ul Francofoniei de la Erevan şi articulându-şi discursul/postările pe FB în limba franceză. Totuşi, e mare păcat că nu a consultat un lingvist ca să evite greşelile de ortografie şi stil în discursul său şi în textul postărilor. Dar, cea mai mare enormitate impardonabilă pe care a comis-o în discursul de la Erevan a fost prostia de a afirma că în R Moldova limba de stat este limba moldovenească. Ruşine, Monsieur le président, mare ruşine! Chiar credeți că la sommet-ul Francofoniei s-au adunat lideri agramați ca dumneavoastră?”, ne-a spus Ana Guțu.

Precizăm că Ana Guțu a studiat limba și literatura franceză la Universitatea de Stat din R Moldova, este președinte la Institut Supérieur d'Etudes Françaises și a fost decorată cu Ordinul Național al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze în Grad de Cavaler.

Amintim că Dodon a trimis o scrisoare în limba română președintelui Trump, scrisoare care, de asemenea, avea multe erori gramaticale sau de exprimare.