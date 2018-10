Zilele Filmului Românesc au început la Chișinău, ediția a patra fiind lansată prin proiecțipeliculei „Un pas în urma serafimilor”, în regia lui Daniel Sandu. Aceasta fost prezentată joi seara, 11 octombrie, la cinematograful Odeon. În cadrul festivalului, spectatorii din Republica Moldova, vor avea posibilitatea să vizioneze filme realizate peste Prut până pe 14 octombrie, inclusiv, transmite IPN.

Dumitru Grosei, președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova Alternative Cinema, spune că festivalul continuă tradiția de a aduce în fața cinefililor de la Chișinău cele mai apreciate filme din România, incluse în trei secțiuni. Este vorba despre – Filme noi, Focus și Retro. Potrivit lui, organizatorii speră că pe parcursul acestor zile să se creeze și anumite relații, pentru eventuale co-producții.



„Suntem într-un an deosebit, Anul centenar și mă bucur că putem să-i prilejuim publicului iubitor de artă, de la Chișinău, un prețuitor și al filmului, al artei cinematografice, posibilitatea unui contact cu ce mai tineri și cu regizorii cei mai prolifici din cinematografia românească”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău.



„Un pas în urma serafimilor” (2017), care a fost proiectat în deschiderea Festivalului, este filmul de debut al regizorului Daniel Sandu. Lungmetrajul a fost în competiția Festivalului de la Sofia și a câștigat în acest an opt trofee la Premiile Gopo, inclusiv pentru cel mai bun film și cea mai bună regie. În aceeași seară a fost rulat și documentarul „Fotbal infinit” (2018), cel mai nou film al unuia dintre cei mai importanți autori ai Noului Cinema Românesc, Corneliu Porumboiu.



Vineri, 12 octombrie, vor fi proiectate filmele documentare de scurtmetraj, realizate de Copel Moscu. Este vorba despre proiecțiile „Seraliștii” (1982), „Pe malul Ozanei” (1984), „Intrarea unui tren în gară” (1988) și „Am ales libertatea” (1992). În aceeași seară va fi proiectat filmul „Pororoca” (2017), al treilea lungmetraj al lui Constantin Popescu.



A doua zi, 13 octombrie, Copel Moscu va susține un master-class despre filmul documentar în epoca digitală. Acesta va avea loc în incinta Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Tot sâmbătă, la Odeon, va fi prezentat noul film regizat de Ana Lungu, „Un prinț și jumătate” (2018), dar și proiecțiile lui Copel Moscu – „Va veni o zi” (1985/1990) și „Comoara naivă” (2018), recent lansat. Publicul din Republica Moldova va putea să vadă, de asemenea, cel mai nou film al regizorului Radu Jude, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018).



În ultima zi a festivalului, pe 14 octombrie, va fi prezentat filmul „Reconstituirea” (1971) de Lucian Pentilie, dar și proiecția „Un om la locul lui” (2017), de Hadrian Marcu. În gala de închidere, va fi proiectat cel mai nou film, încă nelansat în România, al regizorului Florin Șerban, „Dragoste 1. Câine” (2018), venit direct din competiția Festivalului de la Sarajevo. Actorul basarabean Valeriu Andriuță joacă rolul principal și va fi prezent la Chișinău pentru o discuție cu publicul.



Intrarea la proiecții este liberă. Zilele Filmului Românesc la Chișinău este un eveniment organizat de Asociația Cineaștilor Independenți Alternativ Cinema din Republica Moldova și casa de producție ROVA FILM din România, fiind sprijinit de Centrul National al Cinematografiei din România, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău etc.