Pavel Filip dă garanții că tranzacția de vânzare a companiei Air Moldova a fost una corectă și corespunde buchiei legii. Declarațiile au fost făcute aseară în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul național de televiziuni N4.

„Nu știu cum se face la noi că cei care sunt cu „pufușor pe botișor” sar primii și se dau tari cu părerea. Eu am avut probleme cu această companie, am constatat un management destul de prost. Solicitam informații, chiar în calitate de prim-ministru, obțineam greu informațiile despre activitatea economică. Ministrul de pe atunci nu prea dorea să colaboreze și să-mi ofere informații. Era ministrul de la Partidul Liberal. Nu știu de ce se ascundea activitatea acestei companii. Îm același timp colegii îmi spuneam că lucrurile nu merg bine în această companie. Am fost nevoit chiar să trimit inspecția financiară pentru a obține cifrele care nu m-au bucurat deloc”, a explicat Pavel Filip.

Potrivit lui Pavel Filip, majoritate obiectelor nu se vând de ani de zile, fiind expuse cu același preț potrivit bilanțului contabil. Nimeni nu ar vrea să le cumpere. „Trec anii și întreprinderile se distrug și nu vom avea ce vinde. Nimeni nu-și asumă responsabilitatea de a scade prețul pentru a nu fi judecat în viitor”, a conchis prim-ministrul.