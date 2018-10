Guvernul Republicii Moldova s-a angajat să plătească 7 500 de euro unei femei care a fost violată în vara anului 2012 și nu a găsit dreptate în instanțele de judecată naționale. Potrivit Asociației „Promo-LEX”, plângerea depusă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) a fost reglementată amiabil de către reclamantă și Guvernul Republicii Moldova în iulie 2018. Astăzi, CtEDO a emis o decizie prin care a luat act de reglementarea amiabilă a cauzei și a decis radierea de pe rol a plângerii reclamantei.

Victima are în prezent 64 de ani și este dintr-o localitate a raionului Strășeni. Aceasta a fost violată de un tânăr din mahala în luna iunie 2012. Chiar dacă femeia a solicitat acordarea unui prejudiciu moral echitabil pentru a compensa prejudiciile cauzate prin infracțiune, Judecătoria Strășeni a decis acordarea unei despăgubiri morale în sumă de 3 mii de lei pentru femeia violată. De asemenea, prin sentința instanței de fond, bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a casat parțial sentința Judecătoriei Strășeni din ianuarie 2013 și a decis aplicarea unei pedepse cu închisoarea, cu suspendare condiționată, acesta fiind pus în libertate.

Ulterior, tânărul a continuat s-o amenințe pe femeie din cauză că l-a denunțat autorităților. Simțindu-se nedreptățită, doamna a expediat în februarie 2014 o plângere la CtEDO.



În 2017, Înalta Curte de la Strasbourg i-a propus Guvernului să-i achite reclamantei suma de 7 500 de euro în calitate de sumă care să acopere toate prejudiciile morale și materiale, inclusiv costurile și cheltuielile suportate de reclamantă. Inițial, autoritățile de la Chișinău au refuzat s-o facă, dar în vara acestui an au acceptat.



„Instanțele naționale de judecată se pare că nu au ținut cont de circumstanțele cazului, care nu este unul ordinar, de mediatizarea intensă a acestuia, vârsta victimei și condițiile în care a avut loc infracțiunea. Instanța de judecată nu motivează sub nicio formă soluția adoptată, fapt ce a amplificat considerabil sentimentul de frustrare și injustiție pe care-l avea victima. Curtea Supremă de Justiție ar trebui să asigure că există o practică unitară legată de aplicarea pedepselor pentru infracțiuni de viol și deciderea acordării victimelor în calitate de sume pentru acoperirea prejudiciului moral și material în volum echitabil”, a comentat avocatul Asociației „Promo-LEX”, Vadim Vieru.

Istoria femeii violate o puteți afla AICI.