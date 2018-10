Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a întâlnit astăzi în cadrul unei ședințe de lucru cu directorii școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană (participând: Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” și Gimnaziul pentru copii orfani din or. Bender, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din or. Tiraspol, Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbnița, Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Grigoriopol, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Dubăsari, Gimnaziile din s. Corjova și Roghi).

Printre subiectele importante care au fost abordate în cadrul discuției se numără: libera circulație, cheltuielile suportate pentru serviciile comunale, situația terenurilor adiacente clădirilor școlilor, etc.

De comun a fost analizat gradul de implementare a Deciziei protocolare semnate la 25 noiembrie 2017.

Vicepremierul a reiterat poziția fermă a Chișinăului de a se impune pentru asigurarea liberei circulații a elevilor, părinților acestora și a profesorilor din instituțiile de învățământ vizate. Totodată, și-a expus fermitatea că, subiectul „educației” din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană va fi unul principial, până la soluționarea pozitivă a subiectului dat.

Cristina Lesnic a mulțumit repetat celor prezenți pentru implicarea activă la campania lansată de către Biroul politici de reintegrare, cu genericul ,,Reintegrarea țării în imaginile copiilor și tineretului”, care a provocat un impact emoțional pozitiv în rândul vizitatorilor, dar și pentru eforturile zilnice depuse în educarea elevilor din Republica Moldova.

În concluzie, Viceprim-ministrul pentru reintegrare a citat spusele luiAristotel: „Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață, de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i”.