Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a spus luni că o conexiune a Republicii Moldova și a Moldovei prin autostradă de restul Uniunii Europene este o prioritate a Comisiei.

Comisarul nu înțelege însă abordarea Guvernului de la București care se ambiționează să realizeze proiectul printr-o concesiune, puțin probabil a avea succes. Guvernul nu a cerut Bruxelles- ului nici măcar banii pentru realizarea unui studiu de fezabilitate.

„O spun cu toată sinceritatea, de aici de pe podiumul Comisiei Europene. Avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Republica Moldova, Moldova, Europa Centrală și de Est”, a spus ea după o întâlnire cu Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului Regiunilor.

”Avem bani pentru studii de fezabilitate, nu avem nicio solicitare. (...) Din păcate, am văzut că, în şedinţa de Guvern, Guvernul a anunţat că doreşte să facă această autostradă pe sistemul parteneriat public-privat. Specialiştii noştri nu sunt confortabili cu această abordare, pentru că înseamnă o deprioritizare a investiţiei”, a continuat comisarul european.

Realizarea autostrăzii Târgu Mureș - Iași în sistem de concesiune este puțin probabilă. Sunt mai multe motive. Relieful este dificil, de munte, crescând costurile de construire a autostrăzii. Traficul nu este unul foarte ridicat și nici puterea de cumpărare nu este suficient de mare astfel încât să fie posibilă recuperarea investiției prin taxa de autostradă. O concesiune a autostrăzii riscă însă să devină subiect de scandal public după cum ultima tentativă de concesionare a unei autostrăzi Comarnic - Brașov s-a soldat cu proteste publice privitoare la sumele ridicate ce ar trebui plătite de România pe perioada concesiunii.

Corina Creţu a precizat că, la ora actuală, La Comisia European este în analiză un singur proiect major: metroul Otopeni-Gara de Nord.

Cu nici o lună în urmă ministrul Ministerul Transporturilor anunţa că România nu a pierdut niciun euro din sumele alocate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020) pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat luna trecută că instituţia pe care o conduce a transmis Comisiei Europene 14 proiecte majore în valoare de 3,78 miliarde euro, iar cel pentru Magistrala 6 este ultimul, urmând a fi depuse şi alte proiecte.

Corina Crețu nu recunoaște însă proiectele. ”Pentru perioada 2014-2020 facem eforturi supraomeneşti să evităm dezangajările de fonduri”, a subliniat comisarul european.

Creţu a precizat că, la începutul anului 2018, riscul de pierdere era de 800 milioane de euro, dar lucrează cu autorităţile române pentru a minimiza aceste pierderi, care sunt pe POR.

”Pe Infrastructură nu există deocamdată risc de pierderi pentru anul acesta, tocmai pentru că avem proiecte fazate, proiecte care nu au fost terminate la timp, dar care consumă din această perioadă de programare şi vor fi terminate. Şi aceste proiecte fazate vor fi terminate şi avem nevoie de proiecte noi, mature. Nu înţeleg această tensiune care s-a creat între mine şi guvern spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte”, a explicat ea.

Corina Creţu a menţionat că autostrada Târgu Mureş - Iaşi este o prioritate a Comisiei Europene.

”În cazul României, am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de 3 miliarde de euro. Practic, am degrevat bugetul naţional de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduţi. Am ajuns la o rată de absorbţie pentru perioada 2007-2013 de peste 90%, în condiţiile în care în 2014 am preluat-o de la sub 50%. Am aprobat proiecte retrospective, adică proiecte realizate dar pentru care statul român plătea credite BEI şi BERD, am preluat salariile tuturor lucrătorilor pe fonduri europene. S-au pierdut 2 miliarde de euro din păcate în domeniul cel mai vulnerabil şi cel mai necesar pentru România, acela al transporturilor”, a continuat Corina Creţu.

Sursa: digi24.ro