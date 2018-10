Alunul este o cultură de perspectivă, o spun specialiștii, iar doritorii de a înființa o astfel de plantație devin din ce în ce mai mulți. Acesta fiind o cultură mai puţin pretenţioasă, poate aduce profit înalt şi stabil pe parcursul mai multor ani.

Agrobiznes a discutat cu o tânără familie, Corina şi Viorel Novac, care au avut curajul să înfiinţeze o livadă de alun şi nu se vor opri doar la aceasta. Au depus multă muncă şi au investit bani, iar prima roadă va fi culeasă deja, în anul viitor.

„Am început afacerea în anul 2015, când am cumpărat pământul şi tot atunci am plecat cu soţul în Italia pentru a participa la instruiri şi a ne informa despre cum trebuie plantată corect o livadă de alun. Ne-a interesat mai mult aclimatizarea soiurilor, pentru că clima este puţin mai diferită. După acest seminar, am decis să procurăm puieţii din Italia şi anume soiurile Tonda Gentile Romana şi Tonda Gentile Trilobata, originare din Nordul Italiei. Inițial, planificam să sădim 5 hectare, însă pe parcurs am plantat 8 ha. Am importat 2462 de pomi”, ne-a spus Corina Novac.