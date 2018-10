Prim-ministrul Pavel Filip a efectuat, astăzi, o vizită la locul accidentului produs în seara zilei de 6 octombrie, într-un bloc locativ de pe strada Bulevardul Moscovei 11/5 din mun. Chișinău, informează Oficial.

Totodată, el a comunicat detalii de la ședința de urgență de astăzi dimineață.

„Am convocat în această dimineață ședința Comisiei Situații Excepționale în cazul exploziei din sectorul Râșcani al capitalei. Am audiat ultimele informații. Prioritatea numărul 1 sunt oamenii: cei răniți, dar și cei rămași fără locuințe. Salvatorii lucrează în condiții foarte complicate ca să vadă dacă mai există persoane sub dărâmături. Este necesară o expertiză profesionistă ca să vedem când și în ce condiții locatarii vor putea reveni la apartamentele lor. Trebuie restabilite rețelele inginerești și întărită sau reconstruită clădirea. Între timp, am solicitat ca cei rămași fără casă să fie cazați în secțiile de reabilitare, de ce nu, ale fostului spital CFM, unde am văzut că există condiții bune”, a precizat el.