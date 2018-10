A fost lansat pilotul proiectului „24FRONT LINE”, un serial documentar în format Reality. Proiectul este implementat de grupul Realitatea și creat de Casa de Producție video Milk Films, cu suportul financiar al Content Fund al European Endovement for Democracy, scrie realitatea.md.

Timp de două săptămâni, echipa Front Line a urmat angajații serviciilor de urgență și poliția la chemări, accidente, situații de agresiune, violență în familie, precum și multe alte cazuri. Cele 4 echipe de filmare au urmărit, în regim de 24/7, istoriile personale ale protagoniștilor, munca de zi cu zi a medicilor și a polițiștilor. Vom descoperi și partea umană a muncii lor, compromisurile pe care le fac pentru a fi în serviciul cetățeanului.

Producția și filmările episodului pilot s-au desfășurat în perioada august – septembrie 2018.

Anastasia Primov, Producător, Casa de Producție Milk Films: „În premieră am realizat un format TV Reality, până acum fiind mai mult implicați în proiecte de film artistic și documentar. Am descoperit că am vrea să explorăm mai mult în această direcție. Povestind despre descoperiri: Am descoperit în Moldova operatori care pot filma Reality și avem cu cine lucra în acest sens. Inițial eram tentați să aducem operatori din Ucraina sau România, dar am decis să lucrăm cu oamenii locali ca să creștem împreună. Și sper că asta ne-a reușit. Am descoperit medici și polițiști care sunt eroii, modele ale dedicației și vocației, până acum - invizibili, pe care mi-aș dori să-i pot ajuta ca lumea să-i cunoască. Cred că e important să vorbim despre oameni, nu doar despre sisteme. Oamenii schimbă lucrurile spre bine în fiecare zi și așa se formează sisteme noi. Tare mă bucur că avem parteneri media care își asumă proiecte riscante, inovative, mari și cu impact. Pentru asta, un mare mulțumesc lui Dumitru Țîra și grupului Realitatea. Acest produs video este un pilot, urmează mai multe serii de 45 de minute”.

Dumitru Țîra, CEO Realitatea, Membru al Consiliului de Presă: „Oamenii din Moldova merită content autohton! Cetățenilor noștri le place să-și vadă țara la televizor sau online, știu să aprecieze contentul de calitate și desigur știu cum să se mândrească cu un produs autohton cu adevărat bun. Cred că în interiorul țării există capacități și posibilități de a crea content de divertisment de bună calitate, doar că eforturile trebuie direcționate corect și eficient. Partenerii de dezvoltare în acest sens sunt de un foarte mare suport, prin programele de susținere și finanțare. Cred că „24FRONT LINE” are toate calitățile pentru a fi replicat pe piețe mari și dezvoltate. Reality show este un format generator de audiențe, creativitate, formare de profesioniști și are multe alte efecte benefice. Mă bucur că acest format interactiv, cu trend de mare creștere în Europa, are acum șanse să fie realizat și în Moldova. Vreau să îndemn televiziunile și casele de producții autohtone să investească în oameni, să crească și să educe profesioniști. Vă îndemn pe toți să creștem”.

*Programul este restricționat pentru persoanele ce nu au atins vârsta de 15 ani. Conține limbaj licențios și scene ce vă pot afecta emoțional.