Parlamentul a votat crearea unei comisii de anchetă care urmează să elucideze „circumstanțele de fapt și de drept ale imixtiunii ilegale a Fundației „Open Dialog” și fondatoarea acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale R. Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice”.

Dezbaterile la subiect au fost aprinse, unii deputați considerând inițiativa îndreptată împotriva partidelor de opoziție.

Lilian Carp: În funcția pe care am avut o am fost prin diferite organizații care au avut obiectivul de a democratiza R.Moldova. Dar ce facem cu finanțările ilegale constatate în 2016 în cazul partidului socialiștilor când inclusiv posturile care vă reprezintă spuneau că au fost finanțate din afară, din Panama, nu mai știu de unde. Ce facem cu finanțările ilegale ale Partidului Democrat, despre care am aflat din înregistrările în care președintele raionului Criuleni îi învață pe colegii Dvs cu să facă donații fictive.

Sergiu Sârbu: Noi ne vom referi la mai multe finanțări ilegale.

Valeriu Ghilețchi: Cred că ar trebui să scoatem sintagma „finanțări ilegale”, pentru urmează să fie stabilit dacă a este ilegală sau nu.

Sergiu Sârbu: Putem lasa sintagma „verificarea legalității finanțării”.

Grigore Cobac: M-a pus pe gânduri acest proiect și să anticipez activitatea comisie. Și eu în deplasările mele am criticat guvernarea. Nu țara, dar guvernare. De aceea, eu recunosc asta și solicit comisia să fie mai indulgentă cu mine. Eu mâine plec la Tbilisi și vă rog să verificați sursa de finanțare.

Andrian Candu: Fiți liniștit, eu ieri am semnat. Plecarea este din bugetul Parlamentului și puteți să criticați acolo Guvernul.

Iurie Țap: Propunerea de a institui această comisie de anchetă

Tudor Deliu: Eu v-aș sugera ceva să mai conectați și creierul. Poate nu e bine spus, dar domnul Sârbu a venit cu niște epitete și cu niște metafore care nu fac față. Demonstrați că sunteți un deputat și nu un oarecare de la Piața Centrală.

Tudor Deliu: Am și eu o propunere. Haideți să includem în titlu lângă „Open Dialog” și alte fundații interne: Edelweis, Din Suflet, Miron Șor, Pentru Orhei”.

Sergiu Sârbu: Domnule Deliu, Dvs faceți deviere de la subiectul proiectului dat.

Vadim Pistrinciuc, luare de cuvânt: Acest proiect de lege dacă ar fi dezbrăcat de toate formulările diplomatice și grija față de securitate statului, ar însemna atac și initimidarea opoziției extraparlamentare. Voi vă dați seama care vor fi consecințele acestei decizii? Cum vor fi interpretate aceste investigații de către partenerii externi pe care voi îi elogiați atât de mult.

Andrian Candu: Aveți dreptate domnule Pistrinciuc, subiectul este unul sensibil și se discută in Bundestangul Germaniei, în Parlamentul European și alte structuri

Componența comisiei:



PD: Marcel Răducan, Igor Vremea, Artur Reșetnicov

PSRM: Bolea, Lebedinschi

GPPEM: Simion Grișciuc

PLDM: nu va delega și dacă se va ține cont de amenamentele noastre, după votare vom părăsi sala plenului.

PL: Noi de asemenea nu vom participa dacă nu schimbați titlul.