„Laserul de la Măgurele este exact aplicația pură a teoriei lui Mourou, pe care am ales-o în 2010-2011 ca soluție pentru cercetările din România”, a declarat pentru EduPedu.ro directorul celui mai mare proiect de cercetare a laserilor din lume, Nicolae Zamfir.

Amintim că francezul Gérard Mourou, părintele științific al laserului de la Măgurele, a luat premiul Nobel pentru Fizică 2018. Contactat de EduPedu.ro, directorul laserului de la Măgurele a declarat: „Noi suntem cei care am demonstrat în lume că ideea lui Mourou merge la 1 PW”.

Francezul Gérard Mourou, părintele științific al laserului de la Măgurele, a luat premiul Nobel pentru Fizică 2018, alături de americanul Arthur Ashkin şi canadianca Donna Strickland, pentru „invenții inovatoare în domeniul fizicii laser”.

Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics de la Măgurele, a explicat pentru EduPedu.ro care a fost importanța centrului pe care îl conduce în Nobelul de astăzi:

Împreună cu Gérard Mourou, în urma unor discuții de acum 10 ani, am stabilit că în România să se construiască un centru în care să se unească cele două comunități: fizica laserilor cu fizica nucleară. Misiunea ELI-NP este să folosim mijloacele și tehnologiile fizicii nucleare în caracterizarea interacției laserului de mare putere cu materia. S-a construit pe această idee un întreg caz științific al centrului, care apoi a constituit argumentația prezentată la Comisia Europeană, pentru aprobarea centrului. Ideea de centru ELI-NP a venit în urma discuțiilor prijeluite de vizita lui Gerard Mourou la Măgurele. Deci este de fapt un fel de naș al proiectului.

Centrul de la Măgurele este exact aplicația descoperirii din 1985 a lui Gérard Mourou și a Donnei Strickland,numită Chirped Pulse Amplification (CPA). Pe scurt, teoria lui Gérard Mourou spune că, pentru a crește puterea laserului, te izbești de dificultăți tehnice pentru că prea multă lumină concentrată topește tot. Ideea lor a fost că întâi se lungește pulsul, se amplifică acel puls, se trece prin tot sistemul optic fără să-l distrugă și la sfârșit se compresează, se trece de la nanosecunde la femtosecunde. Deci se compresează numai la sfârșit, după ce trece prin tot sistemul și se folosește întreaga putere numai la final, când interacționează cu materia.

Al doilea lucru făcut împreună cu Mourou: am construit cazul științific. Adică am stabilit ce experimente se pot face, atât cercetare fundamentală, cât și aplicativă. Prin aceasta, am demonstrat utilitatea acestei metode în fața Comisiei Europene.

În acest moment, la Măgurele se urcă puterea încet-încet, pentru a ajunge la 10 PW în primăvară. Puterea declarată din mai, 3 Peta Wati (PW), a fost organizata cu teste, cu comisie, cu validarea rezultatelor. Acum se urcă încet pe componente, nu sunt măsurători. În mai s-a demonstrat că laserul merge. Noi suntem cei care am demonstrat în lume că ideea lui Mourou merge la 1 PW.

În domeniul laserilor, este cel mai mare proiect din lume.

Laserul de la Măgurele este exact aplicația pură a acestei idei a lui Mourou; teoria lui Mourou am ales-o în 2010-2011 ca fiind soluția pentru centrul de la Măgurele.“