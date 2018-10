Premierul Pavel Filip susține că a rămas fără replică după ce a ascultat reacția medicilor la apelul de urgență în cazul decesului de pe strada Lech Kaczynski. Premierul a este regretabilă situația care s-a creat în sistemul medicinei de urgență.

„M-am documentat bine înainte de solicitarea de a aplica aceste sancțiuni. Am cerut înregistrările de la 112, de la dispeceratul de la Urgență. Am ascultat, iar prima reacție pe care am avut-o a fost să fac aceste înregistrări publice, dar m-a ținut doar responsabilitatea de a nu încălca legea cu privire la datele cu caracter personal”, a declarat premierul în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.