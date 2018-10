Unul dintre principalii parteneri de la Moscova ai raiderului nr.1 în spațiul CSI, Veaceslav Platon și liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a fost reținut de Comitetul de Anchetă al Federației Ruse. Este vorba despre omul de afaceri Valeri Markelov, despre care s-a scris că este un personaj apropriat de FSB și capul unui veritabil imperiu financiar, creat pe seama Căilor Ferate Ruse. Valeri Markelov a fost reținut în timp ce a venit la Sochi să-l susțină pe fiul său, Artiom Markelov, care este pilot în Campionatul Mondial de Formula 2.

El este suspectat pentru mită în proporții deosebit de mari și anume că o parte din cele 120 de milioane de euro găsiți în apartamentul colonelului Dmitri Zakharchenko ar fi ai lui Markelov.

Omul de afaceri Valeri Markelov, unul dintre acționarii grupului de companii „1520”, a fost reținut marți la Sochi pentru că i-ar fi dat drept mită 2 miliarde de ruble colonelul Zakharchenko. Cel dintâi a fost plasat în arest până pe 1 decembrie.

Forbes.ru scrie că Zaharchenko, fiind om al legii, a acordat protecție societăților create de Markelov și partenerii săi. Amintim că timp de mulți ani, partenerii lui Markelov erau Boris Usherovici și Alexey Krapivin, fiul fostului consilier al șefului Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, Andrei Krapivin. În zilele în care monopolul feroviar era condus de Yakunin, partenerii au creat grupul de companii „1520”, care a fost implicat în proiectarea și construcția căilor ferate. Cooperarea a continuat după plecarea lui Yakunin. Grupul „1520” a apărut regulat în ratingul Forbes "Kings of the Order of State" și a condus-o în acest an, primind contracte în valoare de 218,2 miliarde de ruble cu Căile Ferate Ruse.

Faptul că activitatea lui Dmitri Zakharchenko este legată tocmai de activitățile companiilor care deservesc Căile Ferate Ruse a fost spus anterior de fostul bancher Gherman Gorbuntsov, care a fost odată partener cu Krapivin.

În R. Moldova, numele celor de la Căile Ferate Ruse au fost de mai multe ori asociate cu liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi dar și cu Veaceslav Platon

-------------------------------------- Astfel la mijlocul anului 2014, mass-media scria despre colosala spălare de bani din Rusia, inclusiv din bugetul statului. Era vorba despre o sumă estimată între 18 și 46 de miliarde de dolari SUA. Exclusivismul situației consta în faptul că aproape jumătate din această sumă a fost „spălată” prin băncile din R. Moldova.

Totul a fost efectuat în stilul „raiderului nr. 1” – contracte false, firme de o zi, decizii discutabile ale instanțelor de judecată. În presa rusă, schema a cărei părți tehnice fusese concepută de Platon, a primit numele de „schema moldovenească”.

Existența acestei scheme de fraudare a fost posibilă după numirea în funcție a noului președinte al SA „Căile Ferate Ruse” – Vladimir Yakunin, care la scurt timp după preluarea mandatului l-a numit consilier pe Andrei Krapivin. La rândul său, Krapivin a făcut lobby pentru a numi, în poziții cheie în „Căile Ferate”, pe membrii grupului criminal „Solntsevo” – Boris Usherovich și Valery Markelov.

-------------------------------------- Gherman Gorbunțov care a supraviețuit unei tentative de asasinat a declarat acum un an într-un interviu că Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi și supranumitul „Raiderul nr.1din spațiul CSI”, Veaceslav Platon sunt doar niște executanți ai stăpânilor de la Moscova, care vor „să-și cumpere o țară pentru a deveni cetățeni de onoare”.

Omul de afaceri susține că Renato Usatîi a primit comanda de a-l distruge de la foștii săi parteneri de afaceri din Rusia, Ușerovici și Markelov. Potrivit lui Gorbunțov, cei doi ar fi fost sub aripa ex-președintelui Căilor Ferate din Rusia, Vladimir Iakunin, pe care nu l-a văzut niciodată.

Valeri Markelov a fost reținut în timp ce a venit la Sochi să-l susțină pe fiul său, Artiom Markelov, care este pilot în Campionatul Mondial de Formula 2. Acesta se bucură de o mare susținere și din partea auto-blogerilor ruși care încearcă în unison să-i facă o imagine bună acestuia pentru a-l propulsa în campionatul mondial de Formula 1.