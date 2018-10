O profesoară de limba română din Iași, România, a ales să își facă meseria în R Moldova, mai exact în Găgăuzia, acolo unde este cel mai greu, dar unde există și cea mai mare nevoie de astfel de cadre didactice.

Într-un interviu acordat presei ieșene, profesoara Carmen Dimitriu spune că limba română la Universitatea de Stat din Comrat, iar acest lucru reprezintă provocarea vieții pentru ea.

„Da, chiar că a fost vorba de o mare provocare a vieții mele și nu regret deloc că am făcut acest pas. Am ajuns într-un loc cu oameni aparte și la o Universitate deosebită. Simt că am parte de o experiență extra, de interesantă și că sunt un adevărat ambasador al României și că fac ceva care contează.”, a spus Carmen Dimitriu reporterilor de la Bună Ziua Iași.

Un aspect scos în evidență de profesoară este acela că predă româna inclusiv cadrelor didactice ale Universității din Comrat.

„Vă pot spune că îi predau Limba română inclusiv rectorului de acolo și am colegi, inclusiv din Statele Unite ale Americii sau din Germania”, a precizat profesoara.

Vis-a-vis de condițiile în care lucrează, Carmen Dimitru a spus că la Comrat există un Centru românesc făcut cu sprijinul Guvernului României și al Ambasadei României la Chișinău.

„Este un centru minunat, dotat cu tehnologie de ultima generație, cu bibliotecă, cu cabinet fonic. Este o mare reușită a Ambasadei Române la Chișinău și un mare interes al Ambasadei Române de a promova limba română și în această regiune, cu foarte multă diplomație”, a precizat Carmen Dimitriu.

Profesoara din Iași a spus că esența românismului se transmite prin limbă și a făcut precizări legate de felul în care este numită limba vorbită în regiune.

„Doi cursanți mi-au spus că ei nu știu limba română, ci limba moldovenească. Spuneți-i cum vreți, dar eu aici predau limba română și am încheiat orice fel de diferende”, a spus Carmen Dimitriu.

Cât despre cursanții care aleg să învețe româna, profesoara a spus că are 3 categorii de cursanți.

„Sunt studenții de la Facultatea de Cultură Națională, în spoecial de la Filologie, care studiază în română toate disciplinele. Aceștia sunt la un nivel mai avansat și au nevoie să își aprofundeze cunoștințele de limba română. Ei cunosc limba română în stadiu avansat. Mai sunt studenți de nivel mediu, de la alte facultăți, care cunosc româna la nivel de comunicare și sunt cursanți care nu cunosc deloc limba română. Și nu sunt numai studenți. Sunt și oameni din oraș, oameni maturi, care vor să învețe româna”, a spus Carmen Dimitriu.

Carmen Dimitriu este profesor - doctor de limba română și este fost manager al valorosului Colegiu Național Mihail Sadoveanu din orașul Pașcani, județul Iași.