Pretorul sectorului Centru, Pavel Rusu, a fost surprins în acest week-end cum merege fără stinghereală pe trotuar cu un Range Rover Vogue. Funcționarul spune că recunoaște că a încălcat Regulamentul Circulației Rutiere și își asumă vina însă circumstanțele în care era l-ar fi impus să recurgă la această încălcare.

În presă au apărut imagini video cum Pavel Rusu, la volanului unui Range Rover Vogue, merge pe trotuar, încălcând astfel Regulamentul Circulației Rutiere.

Contactat de Deschide.MD, pretorul sectorului, susține că a fost nevoit să recurgă la această încălcare.

„Joi strada 31 august a fost deblocată după o lungă perioadă de timp. Pe seară aveam programată o întâlnire cu mai mulți locatari în acea zonă. Deplasându-mă la întrevedere, observ că strada 31 august este blocată de niște muncitori, care instalau niște semne de circulație. Fiind în lipsă de timp, am fost nevoit să ocolesc pe trotuar pentru că întârziam”, a declarat pretorul.

Întrebat dacă recunoaște că a comis o încălcare a Regulamentului Circulației Rutiere, funcționarul a răspuns: „Desigur că recunosc și îmi asum acest lucru. dacă poliția se va autosesiza, eu voi achita amenda”.

În imagini Pavel Rusu apare la volanului unui Range Rover Vogue, model care a început să fie fabricat din anul 2013, asta deși pretorul indică în declarația sa de avere un „Land Rover Vogue” din 2007 și pe care l-ar fi achiziționat în 2016. În acest context l-am întrebat pe funcționar dacă mașina din imagini este a sa?

„Nu. Este un automobil luat în chirie, pentru că automobilul meu este la reparație”, ne-a răspuns pretorul.

Se pare că acesta are des probleme tehnice cu automobilul său personal pentru că fiind întrebat de la ce firmă a închiriat Range Roverul, Rusu a evitat să răspundă motivând că deseori închiriază mașini și că nu vede un motiv pentru care ne-ar spune compania de la care a închiriat Range Roverul care are un preț pe piața Second Hand ce variază de la 50 000 euro - la 80 000 euro în depdendență de anul fabricației și complectație.

De precizat este și fatpcul că automobilul indicat în declarația de avere și anule Land rover Vogue din 2007 (imaginea din stânga), este apreciat de Rusu la 84053.56 MDL, ceea ce ar însemna aproximativ 4 200 de euro, ori un astfel de automoobil poate fi găsit pe piața second cu un preț de pornire de 10 000 de euro.