La începutul anului 2018, în Republica Moldova locuiau aproape 630 de mii de persoane în vârstă de 60 ani și peste, ceea ce constituie 17,7% din numărul total al populației stabile.

60% din numărul total al vârstnicilor sunt femei, iar 56,6% locuiesc în mediul rural. Fiecare a treia persoană are 60-64 ani, iar 13,2% sunt persoane care au depășit vârsta de 80 ani. Datele sunt prezentate de către Biroul Național de Statistică în contextul Zilei Mondiale a Persoanelor Vârstnice, marcată anual pe 1 octombrie, transmite IPN.



Potrivit BNS, în mediul urban predomină vârstnicii de până la 69 ani, iar în mediul rural – de 70 ani și mai mult. Ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 ani este în creștere continuă. În anul 2017, coeficientul de îmbătrânire al populației a înregistrat o majorare, comparativ cu anul precedent, cu 0,5 puncte procentuale, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. În 2016, pentru prima dată coeficientul de îmbătrânire din mediul urban l-a depășit pe cel din mediul rural, tendință care a continuat și în 2017.



Dacă la naștere raportul dintre bărbați și femei în anul 2017 a fost de 106 băieți la 100 fete, atunci pentru persoanele de 60 ani și peste, acest raport se micșorează de aproape 1,6 ori, constituind 67 bărbați la 100 femei. În prezent, durata medie a vieții femeilor ce au atins vârsta de 60 ani constituie 20,5 ani, iar a bărbaților – 16,4 ani. Speranța de viață la vârstnicii din mediul urban este mai mare cu 2,6 ani decât la cei din mediul rural, fiind respectiv de 20,3 și 17,7 ani. Mortalitatea la bărbații vârstnici o depășește pe cea a femeilor.



Principalele cauze ale mortalității vârstnicilor sunt bolile aparatului circulator și bolile aparatului digestiv. În 2017 s-a observat o scădere a nivelului mortalității persoanelor în etate. La 1000 de persoane de 60 ani și peste, revin în medie circa 45 persoane decedate, mortalitatea vârstnicilor fiind mai mare în mediul rural, 52 decedați la 1000 locuitori față de 36 decedați în mediul urban și e în cazul bărbaților, 53 decedați la 1000 locuitori față de 40 de decedați pentru femeile de vârsta respectivă.



La nivel mondial, potrivit BNS, numărul persoanelor în vârstă crește mai repede decât numărul persoanelor din alte categorii de vârstă. În 2017, aproximativ 962 milioane de persoane aveau vârsta de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă 13% din populația lumii. Potrivit estimărilor, populația în vârstă de 60 de ani sau mai mult crește cu o rată de aproximativ 3% pe an, iar Europa are cel mai mare procent de populație în vârstă de 60 și peste.