Sectorul apicol este unul dintre cele mai profitabile sectoare din agricultură, în care pe lângă cunoştinţe în domeniu şi dorinţa de a creşte albini, trebuie să investești multă, multă răbdare şi perseverenţă pentru a reuşi

Anume aceste calităţi îi caracterizează pe Alexandru şi Ana Maria, doi tineri care la doar 19 ani au reușit sa-și inițieze o afacere apicolă. Acum, tânăra familie își pune toate speranțele în această afacere și are planuri mari pentru viitor.

„Consider că, este una dintre cele mai profitabile afaceri din Republica Moldova. Mai mult, bunicul şi tatăl meu tot au fost apicultori. Acum 3 ani în urmă, am cumpărat primele 5 familii, apoi le-am creat condiţii şi le-am înmulţit. Astfel că la moment avem deja 70 şi nu ne vom opri aici. Am investit 100 de mii de lei pentru dezvoltarea afacerii, iar cheltuielile s-au recuperat într-un an, mai mult am reșit să înregistrăm și profit din realizarea produselor apicole”, spune Alexandru pentru agrobiznes.md .

Exportă mierea peste hotare, colaborează cu alţi apicultori din ţară şi au deja contracte stabilite cu companii din Germania și Franţa. Şi-au înregistrat afacerea în anul 2017 pentru a putea beneficia de anumite oportunități, dar şi pentru a avea siguranță în ziua de mâine.

„Albinele lucrătoare le-am înmulţit singuri, iar reginele sunt de rasă Carnică şi Buckfast, importate de peste hotare. Am adus şi câteva rase noi de albini din UE. O familie costă 2000-2500 de lei, evident fără stup. În anul trecut, am avut cheltuieli de circa 50 de mii de lei, iar 65% din banii investiţi ne-au fost rambursaţi de Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură. Pentru a fi la curent cu inovaţiile şi tehnologiile performante aplicate în apicultură, participăm la diverse expoziţii, anul trecut am fost la Iaşi unde am văzut stupi, centrifuge şi alte utilaje performante care ne-ar fi de folos”, a explicat Ana Maria.