În ultimii ani este în creștere constantă numărul oamenilor care decedează până la venirea ambulanțelor sau în prezența echipelor de Urgență. În comparație cu acum patru ani, numărul oamenilor care nu au mai putut fi salvați a crescut cu 100. Este îngrijorător și faptul că rămân, în timp, tot mai puțini medici de urgență, scrie sanatateinfo.md.

Datele statistice din 2014, de exemplu, arătau că până la venirea ambulanțelor pierdeau lupta cu viața 287 de persoane. Din punct de vedere teritorial, cele mai multe decese se înregistrau în Municipiul Bălți, făcând astfel întreaga zonă de nord lider la decese – peste 80. De altfel, acum patru ani jumătate dintre solicitări pentru Municipiul Bălți erau preluate de felceri, și doar restul de echipe specializate sau generaliste. De altfel, unei echipe de Urgență îi reveneau 13 solicitări în 24 de ore, cel mai ridicat nivel din întreaga țară.

Mai bine de jumătate dintre mașinile Serviciului de Urgență din Municipiul se aflau în serviciu chiar dacă aveau deja gradul de uzură de 100 de procente. Mai exact 16 autosanitare aveau gradul de uzură de 30 de procente, 12 autosanitare aveau gradul de uzură de 45 de procente, 17 mașini aveau gradul de uzură de 60 de procente și 39 – aveau gradul maxim de uzură – de 100 de procente.

Ce s-a schimbat

Numărul decedaților în prezența echipelor de urgență a continuat să crească și în anii 2015, 2016 și 2017, astfel că anul trecut s-au înregistrat 386 de decese, cele mai multe în zona centru – 126. În anul 2017 starea ambulanțelor a continuat să se deterioreze, astfel că din totalul de mașini – 352 de autosanitare – 237 aveau gradul de uzură de 100 de procente, iar altele 100 – de 80 de procente și în acest an ar fi trebuit să iasă și ele din uz deja.

Echipele de urgență au preluat în 2017 peste 895.000 de solicitări, printre care peste 500.000 au fost gestionate doar de echipe de felceri. În total, puțin peste 912.000 de oameni au avut nevoie în 2017 de ajutorul echipelor de Urgență. ȘI în acest an s-a lucrat cu o presiune imensă pe echipele medicale – cu câte 10 și chiar 13 solicitări în 24 de ore revenite unei singure echipe.

Avem tot mai puțini medici

Numai într-un singur an am pierdut 30 de medici de urgență. S-a întâmplat între anii 2016 și 2017, în ultimul an fiind trecuți oficial în statistici numai 405 medici. Pentru comparație, în anul 2016 aveam 435 medici urgentiști, în anul 2015 – 467, iar în anul 2014 – 489 medici.

În unele raioane situația este absolut critică. La Nisporeni și Rezina gradul de acoperire cu medici este de 0,2 la sută. La Ungheni – de 0,4 la sută, la Călărași de – 0,5 la sută, iar la Hâncești, Șoldănești și Taraclia – de 0,7 la sută.

Reamintim că un studiu al Ombudsmaului, realizat în 2016, arăta că sistemul de urgență duce lipsă acută de medici. În comparație cu ceea ce avem, ar mai fi nevoie de două ori mai mulți. Nu există date referitor la câte echipe specializate (neurologice, cardiologice, psihiatrice etc) sunt acum, cert este că cele mai multe apeluri de la cetățeni vizează aceste categorii de maladii, la care se adaugă urgențele pediatrice și traumele. Încă din 2011 Ministerul Sănătății își propune să îmbunătățească accesul la servicii medicale prin echipe complete de specialiști, dar și să pună pe picioare telemedicina, care ar permite consultarea specialiștilor de la distanță, acestea fiind declarate acțiuni prioritare în cele două programe naționale adoptate cu privire la dezvoltarea Serviciului de Urgență pentru anii 2011-2016 și 2016-2020.