Un turn de observatie al Fortului 13 Jilava se poate vedea in spatele sarmei ghimpate ce imprejmuieste Penitenciarul Bucuresti-Jilava, in Jilava, marti, 21 februarie 2017. Mediafax lanseaza campania "Dizgratiatii" prin care isi propune sa prezinte o imagine nefardata a sistemului penitenciar din Romania. #Dizgratiatii, un proiect a carui documentare a inceput in urma cu cateva luni, aduce in dezbatere realitatea din detentie, acolo unde, la trei zile, un om moare. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Foto: Andreea Alexandru