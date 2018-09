Miniștrii desemnați au depus astăzi, jurământul de învestire. Decretele urmează au fost semnate de șeful Legislativului Andrian Candu, care a exercitat temporar interimatul funcției de președinte al țării.

Candu a declarat din nou că președintele „nu are un cuvânt de spus" în schimbarea miniștrilor pentru că „nu duce nicio responsabilitate pentru guvernare și guvern", întrebându-se dacă „mai este nevoie de un președinte" în Republica Moldova.

„Cred că Dodon a încercat să-mi arate puțin mușchii. Îmi pare rău. Sunt convinsă că aportul meu în acest domeniu este necesar. Doamna Svetlana a făcut multe lucruri, dar eu voi aduce o nouă viziune. Cred că nu sunt primul și nici ultimul ministru care preia activitatea unui Minister și are rezultate bune. Mi-a propus această funcție Pavel Filip, m-a chemat la el și mi-a spus cum vrea să fie Ministerul. A doua zi am fost la partid și am vorbit cu domnul Vlad Plahotniuc. Domnul Pavel Filip mi-a spus că dorește ca Ministerul să fie condus de o persoană din extern. M-a convins că Pavel Filip îmi oferă libertatea profesională. Mai mult ca atât, eu trăiesc în RM și îmi pasă de sănătatea oamenilor”, a declarat Silvia Radu.

„Am experiență în acest domeniu. Am fost implicat în mai multe reforme. Avem foarte mult de muncit. Avem mai multe obiective pentru a interveni. Chiar astăzi am inițiat programul „Apă bună pentru Moldova". Propunerea a venit de la Pavel Filip", a declarat la rândul său ministrul Ciubuc.

Magistrații Curții Constituționale l-au suspendat din funcție pe președintele Igor Dodon în cazul desemnării noilor membri ai Guvernului, după ce acesta a refuzat deliberat executarea obligațiilor stipulate de Constituție, respingând de două ori candidaturile propuse de Prim-ministru.

Curtea Constituțională a constatat, ieri, la cererea unui grup de deputați, circumstanțele ce justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova pentru asigurarea exercitării atribuţiilor constituţionale în scopul numirii candidaţilor propuşi de Prim-ministrul Republicii Moldova pentru funcţiile de ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi cea de ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi intrării acestora în exercitarea mandatului.