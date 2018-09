Igor Dodon spune că Federația Rusă a fost, este și va rămâne un partener strategic pentru Republica Moldova, iar cea mai importantă componentă a parteneriatului strategic este cooperarea economică.

În cadrul Forumului economic moldo-rus, care are loc la Chișinău, șeful statului a declarat că, în vederea susținerii proiectelor comune de business, va veni cu inițiativa de creare a unui Fond de dezvoltare moldo-rus, transmite IPN.



De asemenea, în opinia șefului statului, Republica Moldova ar trebui să devină membru al Băncii Eurasiatice de Dezvoltare. Portofoliul curent de investiții al instituției bancare este de trei miliarde de dolari, iar luând în considerare proiectele realizate, acesta înglobează aproape șapte miliarde de dolari.



„Știu că astăzi nu doar ați făcut un schimb de opinii și contacte, ci și ați discutat posibilitățile de punere în aplicare a unor proiecte concrete. Sunt bucuros să vă aduc la cunoștință că, la încheierea ședinței în plen, urmează să fie semnate o serie de acorduri de afaceri. Republica Moldova are nevoie de noi proiecte promițătoare cu participarea businessului din Rusia și a investitorilor ruși”, a declarat Igor Dodon.



Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, a transmis mesajul reprezentantului special al președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Moldova, vicepremierul Dmitri Kozak. În mesaj se menționează că Federația Rusă apreciază înalt relațiile cu Republica Moldova, acestea bazându-se pe tradiții de prietenie de lungă durată. Forumul economic moldo-rus reprezintă o platformă excelentă pentru lansarea propunerilor care ar plasa relațiile economice moldo-ruse pe o traiectorie de creștere și ar elimina barierele care există.



Boris Titov, împuternicit pe lângă președintele Federației Ruse pentru protecția drepturilor întreprinzătorilor, a declarat că în cadrul evenimentului participă reprezentanți ai mediului de afaceri din industria ușoară, bănci, turism, gastronomie etc. Acesta a mai spus că organizatorii au reușit să trezească interesul oamenilor de afaceri din Rusia.



Andrei Nazarov, co-președinte al organizației obștești „Delovaya Rossiya” și co-președinte al consiliului economic moldo-rus, a declarat că mediul de afaceri rusesc poate investi anual în Republica Moldova în jur de un miliard de dolari în diverse domenii, prin intermediul proiectelor investiționale. Potrivit lui Nazarov, pentru ca oamenii de afaceri din Rusia să vină pentru mult timp în Republica Moldova, este nevoie de îndeplinirea mai multor condiții, printre care: stabilitate politică, cadru legal armonizat cu legislația spațiului eurasiatic, care să protejeze mediul de afaceri.



Forumul economic moldo-rus se desfășoară la Chișinău în perioada 20-22 septembrie.