Mai mulți susținători ai Partidului Shor au venit astăzi în fața Curții de Apel acolo unde se desfășoară o nouă ședință de judecată în dosarul primarului de Orhei, condamnat de prima instanță pentru delapidările de la Banca de Economii.

„Sute de oameni au venit in fata Curții de Apel Cahul pentru a cere justitie corecta și echidistanta in raport cu dosarul in care figurează liderul Partidului Politic”, scrie pe pagina de Facebook a partidului Shor, deși în imaginile video pot fi observate câteva zeci de persoane.