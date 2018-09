Moldovenii au ieșit sâmbătă, 15 septembrie, să facă ordine în spațiile publice, marcând astfel Ziua Globală a Curățeniei. Deși acțiunea a fost anunțată pentru ora 10.00, către ora 09.00 aproape cincizeci de chișinăuieni munceau deja în Parcul Valea Morilor, răspunzând astfel la îndemnul Mișcării civice „Hai, Moldova!”, transmite IPN.

Coordonatorul acțiunii de salubrizare în Parcul „Valea Morilor” din Chișinău, Veaceslav Crețu, a spus că în mare parte s-au implicat locuitorii din zonă. Gunoiul adunat în saci este dus la marginea parcului, de unde va fi transportat la gunoiște.

Către ora 10.00, participanții la acțiunea de salubrizare aveau deja zeci de saci plini cu gunoi. „E foarte murdar, trebuie doi-trei ani în fiecare zi să se facă curățenie pentru ca măcar Chișinăul să fie curat. Este dezastruos. Suntem studenți, ne-am mobilizat mai mulți colegi din mai multe cămine și am venit să facem curățenie”, a spus Tudor Buhnaci, participant la acțiune.



„Ne-am mobilizat astăzi pentru a face un act de voluntariat, dar și o faptă bună. Poate prin aceste acțiuni de voluntariat și de curățare a mediului ajungem cu un mesaj la ceilalți oameni, să înțeleagă că nu este atât de greu să fii responsabil și să strângi din urma ta. Trebuie să protejăm natura”, a spus Ana-Maria Pârlog, participantă la acțiune.



„Hai, Moldova!” împreună cu alte mișcări, asociații obștești și organizații nonguvernamentale sunt parte a echipei „Lets Do It World”, o campanie de salubrizare organizată concomitent în peste 150 de țări, inclusiv Republica Moldova. World Cleanup Day a început astăzi în Noua Zeelandă, iar valul de acțiuni de curățenie urmează soarele prin 24 de fusuri orare și se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawai.