Compozitorul Eugen Doga a încântat azi călătorii și angajații gării din Chișinău. Acesta a susținut un recital chiar pe peron. „Este fenomenal!”, au exclamat călătorii încântați de surpriză.

”O idee foarte bună. Este pentru prima dată când am ocazia să ascult operele lui Eugen Doga pe viu. Am avut norocul să cumpăr bilet pentru această zi”, au spus călătorii.

Tot azi, administrația Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, cea care a organizat evenimentul, a decorat maestrul cu cea mai înaltă distincție din domeniul feroviar.

„Am recurs la acest minim gest de recunoștință față de maestrul Eugen Doga, cel care a adus faimă țării noastre în întreaga lume. Ordinul a fost emis de o comunitate feroviară internațională, la propunerea CFM. Am fost, în primul rând, ghidați de susținerea, deschiderea și colaborarea Domniei Sale cu întreprinderea noastră. Maestrul a dăruit companiei dreptul de a-i utiliza melodiile în gările și trenurile din țară, contribuind, în acest fel, la delectarea călătorilor noștri”, a declarat directorul CFM, Iurii Topala.

Ulterior, maestrul a fost surprins de prestația copiilor de la Palatul de Cultură a Feroviarilor, care au cântat și au dansat după celebra melodie „Maria-Mirabela”, scrisă de Eugen Doga, pe versurile marelui poet Grigore Vieru.

„Nu este cea mai ușoară lucrare, însă a fost interpretată perfect de acești minunați copii. Sper că ei vor deveni un exemplu și pentru alții. Au ciripit atât de frumos! Cred că ei, cu timpul, se vor transforma în niște privighetori, care vor cuceri meridianele, poate chiar cu ajutorul „Căii Ferate”. Nu am mai cântat niciodată într-o gară. Locul pentru un asemenea recital a fost ales perfect. Gara este o poartă spre lume. Mă bucur că am ocazia să mă aflu aici. Îi mulțumesc drectorului întreprinderii, deoarece are grijă nu doar de „Calea Ferată”, dar și de oamenii care o utilizează, iar eu sunt unul dintre ei. Trenul este un transport sigur. De fiecare dată când călătoresc, sunt primit aici cu foarte multă căldură și grijă, fapt pentru care le mulțumesc”, a conchis maestrul Eugen Doga.

În anul 2018, ilustrul compozitor a primit din partea Guvernului Republicii Moldova dreptul de a circula gratuit cu trenul pe oricare dintre cursele existente, menționează reprezentanții CFM.