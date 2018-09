După o viață întreagă în tranșeele românismului din Transnsitria, Raisa Pădurean, o profesoară din Tiraspol care și-a dedicat toată viața promovării limbii și culturii românești în regiunea separatisă, trăiește o adevărată dramă, uitată de autoritățile de care a fost decorată. După ani întregi în care a stat sub asediul separatiștilor din stânga Nistrului, Raisa Pădurean trimite un strigăt către cei pentru care a luptat toată viața.

Facebook este locul în care Raisa Pădurean a ales să își strige deziluziile, dar și speranțele că va fi auzită de cei care ar trebui să își aducă recunoștința pentru activitatea depusă în slujba românismului.

Raisa Pădurean își începe postarea cu visurile pe care copilăria i le aducea în ce privește viitorul ei, dar și cu decizia finală, care a făcut-o una din profesoarele cu care elevii din stînga Nistrului se mîndresc.

„Cind eram mica visam sa devn actor de teatru si cinema.Visul meu era sa aduc bucurii celor ce ma inconjoara, sa daruiesc frumosul care-l am in suflet tuturor oamnielor.Apoi am crescut mai mare si deja imi doream sa devin politist,pentru ca incepusem sa inteleg nedreptatile si vroiam sa fiu de folos oamneilor.Dar soarta m-a trimis acolo unde in fiecare zi trebuie sa daruiesti blindetea sufletului si dragostea care o porti in el-copiilor.Aici se intruchipeaza toate visele,pentru ca un profesor trebuie sa fie si un bun artist si un aparator al tuturor valorilor”, scrie Raisa Pădurean.

Iar de aici apare deziluzia profesoarei, care simte că realizările ei nu au parte de aprecierea pe care o merită.

„Oare am fost apreciata la justa valoare? Oare in afara de cei pe care ii educi mai are cineva nevoie de tine?Ce am reusit? Ce nu am reusit in acesti 36 de ani in cariera mea de dascal?”, se întreabă Raisa Pădurean.

Profesora de limba română își trece un mic istoric al activității, care a însemnat și ordine și medalii primite din partea statului R Moldova și din partea României.

„Anul 1996,am luat licenta,am muncit si muncesc in calitate de profesor la unul din liceile multpatimite.Anul 2010-decorata cu Ordinul Credinta Patriei gradul I de catre Presedintele tarii Mihai Ghimpu.2014-decorata cu Ordinul Serviciu Credincios inGad de Cavaler de catre presedintele Romaniei Traian Basescu.Anul 2015- Absolventa a Universitatii Libere Internationale din Moldova-Mastarat in domeniul AS.”, scrie Raisa Pădurean.

Iar de aici încolo apare drama, pe care profesoara o simte până într-acolo încât aceste ordine și medalii devin mai mult o povară,fără nicio valoare practică.

„Ordine,medialii,cutii intregi de diplome etc....Dar cine din conducerea de virf a tarii s-a interesat de viata celor din stanga Nistrului,care uneori nici nu-si dau seama ce pericol ii paste.Unii se folosesc de moment,daca se isca un conflict,fug repede si cer azil politic ori devin persoane "intern deplasate",cistiga locuinte in tara peste Prut,ori chiar la Chisinau.Cunosc personal unii din ei care au locuinte si in Tiraspol si la Chisinau cite doua,trei apartamente..Pentru DASCALII care muncesc in scolile cu predare in limba romana din transnistria nu se face nimic din partea statului.”, își transmite oful Raisa Pădurean.

Profesoara de limba română merge chiar mai departe, precizând că ar transforma oricând în bani ordinele și medaliile de stat primite.

„Ce voi face eu cu diplomele,ordinile,medaliile care le am?Voi avea un adaos la pensie,sigur daca voi mai ajunge pina atunici? Raspunsul este:-NU! Voi avea adaos la salariu?-NU! Imi va fi mai usor cind ma voi pensiona?-NU! Atunci de ce le pastrez?Nu vreau sa supar pe nimeni,dar daca cineva mi-ar da ceva bani pentru ele,le-as vinde la sigur.Poate asa as reusi sa adun un pic pentru medicamente si pentru tratamentele de care am nevoie acuma.Atunci cind voi fi batrina nu stiu unde imi va "cinta cucul",dar nu vreau sa mor in camin,iar pe ultimul drum sa fiu petrecuta din fata blocului care mi-a fost urat toata viata.( ”, scrie Raisa Pădurean, care, în final, își strigă deznădejdea anilor de viață puși în slujba românismului: „Un om intelept mia zis:..pentru patriotismul tau,nu vei avea loc nici in cimitir atunci cind va trebui sa parasesti aceasta lume).Eu sunt de acord cu cele spuse .Acum imi vine sa-mi iau lumea in cap si sa plec.Dar unde???????”.

În prezent, Raisa Pădurean este internată la un spital din București, unde, după ani de arestări din partea miliției transnistrene și luptă în slujba românismului, face tratament pentru a se vindeca de cancer mamar.