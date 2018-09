Avocații celor șapte cetățeni turci, expulzați ieri de SIS au sesizat CEDO și au cerut în continuare mai multe informații despre acțiunile de ieri ale SIS. Totodată aceștia cer Poliției de Frontieră să le comunice dacă persoanele respective au trecut frontiera R. Moldova sau nu.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a acceptat spre examinare cererea avocatului Vitalie Nagacevschi în interesele cetățenilor turci expulzați în mod suspect din R. Moldova. Curtea a cerut Guvernului R. Moldova explicații pe marginea cazului până la data de 5 octombrie 2018, până atunci, procedura fiind suspendată. În același timp Nagacevschi mai spune că până acum, apărătorii au înaintat mai mult cereri și în R. Moldova.

„La moment am depus încă o dată solicitări la Serviciul de Informații și Securitate prin care am cerut să ne fie prezentate în baza căror documente și în baza căror decizii, persoanele au fost extrădate, dacă au părăsit R. Moldova. Dacă persoanele încă sunt pe teritoriul țării noastre am solicitat acces la aceste persoane. La fel am solicitat de la Poliția de Frontieră informații să ne spună dacă aceste persoane au părăsit teritoriul R. Moldova. Dacă da, când, la ce oră, în ce dată, în ce punct de trecere și în ce direcții. Vom vedea evoluțiile de mai departe iar azi - mâine ne vom convoca cu toți avocații să vedem ce mai pute întreprinde în continuare”, a declarat pentru Deschide.MD, Vitalie Nagacevschi.