Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat o ședință cu primarii și președinții de raioane a localităților din imediata apropiere a municipiului Chișinău, pentru a discuta ofertele investiționale venite în urma vizitei de lucru efectuate în România.

Chiril Gaburici a cerut autorităților locale să pregătească prezentări detaliate privind oportunitățile de dezvoltare a afacerilor pentru fiecare raion și localitate în parte, dar și facilitățile oferite de zonele economice libere și parcurile industriale, care vor fi discutate cu investitorii.

„În cadrul vizitei în țara vecină am avut întrevederi cu reprezentanții mai multor companii mari, cu investiții de miliarde de euro în România, cu care am discutat posibilitatea venirii pe piața din Republica Moldova. Localitățile pe care le reprezentați - Strășeni, Criuleni, Ialoveni și Hîncești dispun de o poziționare geografică cu acces la forță de muncă, infrastructură, etc. Există interes, de aceea este important să discutăm venirea pe piață a încă 5000 de locuri noi de muncă. Ele trebuie să fie concentrate într-o regiune”, a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii.