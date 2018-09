Fostul primar de Chișinău refuză să vorbească despre președinția Partidului Liberal și spune că lucrează acum la un program de Guvernare numit „Unirea”. Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată care a avut loc astăzi.

Acesta își compară acest program cu cel pe care l-a avut la primăria Capitalei.

„Cum am făcut în 2007, în 2005, în 2006 când am avut un program de dezvoltare a Chișinăului. Dezvoltarea Chișinăului a avut loc, cu greu, dar a avut loc și are loc și în absența mea acuma. Zilele trecute am fost la Valea Morilor unde vreo 15 miri și mirese pe Scara Cascadelor, de la deal, la vale. De la vale, la deal. O plăcere, o bucurie, un rezultat al muncii subsemnatului. Așa cum am scos orașul din faliment așa vom propune și pentru țară”, a declarat Chirtoacă.