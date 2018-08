Premierul Pavel Filip a făcut câteva declarații reprezentanților presei în legătură cu protestele desfășurate în capitală.

„Aș porni de la faptul să nu denaturăm. Eu cred că noi nu am avut proteste nici ieri, nici astăzi. Ce am avut este o manifestatie politică, la care au participat binomul PAS si PPDA, dar și Partidul ȘOR.”, a precizat primul ministru al R. Moldova.

Premierul a precizat că manifestațiile au fost unele electorale, începute prea devreme, mulțumind totodată forșelor de ordine.

„Îmi pare rău că aceste manifestații electorale au început prea devreme, înainte de alegerile parlamentare. Pe acestă cale vreau sa mulțumesc din suflet celor care și-au făcut datoria, este vorba despre instituțiile de forță care, într-o situație, au făcut față provocărilor, fără a folosi mijloace special”, a declarat Filip.

În ce privește cheltuielile pe care statul R Moldova le-a suportat în timpul protestelor, Pavel Filip a spus că acestea se ridică la suma de 3 mln lei.

„Pot să vă spun că o zi de manifestații electorale, politice, costă R Moldova in jur de 3 mil de lei. Pentru a scoate la muncă toti polițiștii, hrana, drumul, cheltuim 3 mil. Cu aceștii bani putem face multe lucruri pentru cetățeni. Dacă avem vreo 10 manifestații politice care au fost până acvum, vedeți că cu acesti bani putem dubla hrana pentru copii in gradinițe, majora indemnizațiile pentru tinerii care vin să lucreze in educație, de la 40 la 120 de mii de lei. Noi orcicum vom face acest lucru, doar imi pare rău că acești bani sunt cheltuiti pe polticieni care vor să-și facă popularitate pe spatele cetățenilor si din contul banilor statului. Acest binom PAS si PPDA și-a dorit să blocheze finanțările țării si după ce au reușit acest lucru, trec la cheltuiala banilor publici.”, a mai declarat Pavel Filip